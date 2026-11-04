Svizzera copre spese mediche italiani incendio Crans-Montana

Ginevra paga 1,5 milioni di franchi per i danni italiani dell'incendio di Capodanno, invertendo la rotta dopo le critiche del governo Meloni.

La Confederazione Elvetica ha annunciato ufficialmente il 4 novembre di assumere integralmente i costi sanitari delle vittime italiane legate all'incendio scoppiato a Capodanno nella località sciistica di Crans-Montana. Questa decisione segna un'inversione di rotta significativa rispetto alla posizione iniziale di Berna, che aveva richiesto il rimborso delle spese sostenute, richiedendo un ripensamento dovuto alle forti critiche arrivate da Roma.

L'Accordo sulla Copertura dei Costi

Il Ministero degli Affari Esteri svizzero ha comunicato che il governo federale si farà carico dell'intera somma, annullando la pretesa di recupero finanziario precedentemente avanzata nei confronti delle autorità italiane. Tale passaggio evita che le famiglie delle vittime e lo Stato italiano debbero sostenere qualsiasi onere economico, un risultato che ha placato la tensione diplomatica nata dopo la tragedia. La decisione è stata presentata come un gesto di reciprocità verso il supporto ricevuto durante l'emergenza, sottolineando la volontà di superare le controversie amministrative a favore della solidarietà.

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Le Reazioni di Giorgia Meloni

La prima ministro italiana Giorgia Meloni ha accolto con favore l'annuncio di Berna, definendo la soluzione come soddisfacente e giusta per tutti i soggetti coinvolti nella vicenda. Meloni ha dichiarato in un comunicato ufficiale che nessun peso finanziario graverà né sulle famiglie dolenti né sul bilancio nazionale, evidenziando la necessità di tutelare i cittadini colpiti. Il capo del governo ha inoltre espresso le sue condoglianze e il suo sostegno morale alle famiglie delle vittime e dei giovani feriti, lodando la dignità con cui stanno affrontando un dolore immenso e le difficoltà post-traumatiche.

Il Contesto dell'Incendio al Le Constellation

La tragedia che ha scatenato questa disputa diplomatica ha avuto luogo durante una festa di Capodanno presso il locale notturno Le Constellation, situato nella rinomata stazione sciistica di Crans-Montana. L'incendio ha causato la morte di quarantuno persone e ha ferito centodiciassette individui, rendendo la vicenda una delle più gravi nella recente storia alpina svizzera. Dodici delle vittime italiane sono state sottoposte a cure mediche d'urgenza in Svizzera durante le prime settimane del 2026, prima di essere trasferite in strutture ospedaliere nazionali per la riabilitazione.

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Impatto Economico e Normativo

La somma totale delle spese mediche che la Svizzera ha deciso di assorbire ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, corrispondenti a circa 1,9 milioni di dollari. Secondo gli accordi in vigore tra la Confederazione Elvetica e l'Unione Europea, la prassi generale impone che ciascun paese copra le spese per i propri cittadini assicurati curati all'estero. La rinuncia al rimborso rappresenta quindi un'eccezione motivata, che il governo svizzero collega al principio di reciprocità e al riconoscimento del contributo fornito dall'Italia e da altre nazioni.

Simbolismo e Solidarietà Internazionale

La decisione di Berna è stata interpretata come un segnale politico preciso volto a rinsaldare i legami tra i due vicini alpini dopo mesi di attriti iniziali. Un portavoce del governo svizzero ha sottolineato che le autorità sono pienamente consapevoli della sofferenza che grava sulle famiglie delle vittime e su tutti gli interessati alla vicenda. Questo atto di generosità istituzionale è stato presentato come un riconoscimento formale della solidarietà dimostrata da Roma e da altri partner durante la gestione dell'emergenza sanitaria e dei soccorsi, chiudendo definitivamente la parentesi delle controversie sui rimborsi.