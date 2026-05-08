Svizzera divisa sul limite di 10 milioni di abitanti: il referendum del 14 giugno

Un sondaggio rivela che gli elettori svizzeri sono equamente divisi sull'iniziativa referendaria per limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti entro il 2050. Il governo si oppone, temendo danni alla cooperazione con l'UE e all'economia, mentre l'SVP spinge per la proposta, sostenendo la necessità di controllare la crescita demografica e proteggere la sovranità nazionale.

In Svizzera , la popolazione è profondamente divisa sull'opportunità di limitare il numero di abitanti a 10 milioni, come proposto da un'iniziativa referendaria sostenuta dal Partito Popolare Svizzero ( SVP ).

Secondo un sondaggio condotto da GfS Bern per l'emittente pubblica SRG tra il 20 aprile e il 3 maggio, il 47% degli intervistati si è dichiarato favorevole alla proposta, mentre un altro 47% si è opposto. Il restante 6% non ha espresso un'opinione. Il margine di errore del sondaggio è di ±2,8 punti percentuali.

La proposta, che sarà sottoposta a voto il 14 giugno, prevede che la popolazione residente permanente non superi i 10 milioni entro il 2050 e che la Svizzera ponga fine all'accordo di libera circolazione con l'Unione Europea. Il governo svizzero si oppone fermamente all'iniziativa, sostenendo che danneggerebbe la cooperazione con l'UE, il principale partner commerciale del Paese, e metterebbe a rischio l'economia.

La crescita demografica, che ha recentemente superato i 9 milioni di abitanti, e la pressione sulle infrastrutture pubbliche hanno alimentato il sostegno alla proposta, nonostante le preoccupazioni delle associazioni imprenditoriali, che temono un impatto negativo sulla prosperità. I cittadini stranieri rappresentano già più del 27% della popolazione totale, secondo i dati ufficiali del 2024. L'SVP, il partito più grande della Svizzera, si oppone a un'ulteriore integrazione con l'UE, considerandola una minaccia alla sovranità nazionale e una fonte di eccessiva regolamentazione.

Nel frattempo, i legislatori svizzeri stanno discutendo un accordo con l'UE, siglato alla fine del 2024, che approfondirebbe l'integrazione economica tra i due blocchi. Il governo svizzero mira a rafforzare i legami con l'UE per proteggere l'economia da incertezze legate alle politiche commerciali dell'amministrazione Trump, che nel 2025 ha imposto alla Svizzera i dazi più alti d'Europa.

La questione della sovranità e della gestione dell'immigrazione rimane al centro del dibattito politico svizzero, con il referendum che promette di essere un momento cruciale per il futuro del Paese





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