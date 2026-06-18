Svizzera domina la Bosnia 4-1 a Los Angeles e prende la testa del girone B

La Svizzera batte la Bosnia con un netto 4-1 nella partita di ritorno del girone B, grazie a una doppietta di Manzambi, un gol di Vargas e un rigore di Xhaka. La vittoria le consente di guidare il girone, mentre la Bosnia dovrà lottare contro il Qatar nella prossima sfida.

La Svizzera ha predominato nella seconda partita del girone B del torneo internazionale disputato a Los Angeles, imponendosi contro la Bosnia con un risultato netto di 4-1.

La gara è iniziata con un'intensa pressione elvetica: al decimo minuto il centrocampista Ndoye ha messo alla prova la difesa bosniaca, calciando rasoterra in prossimità del palo. Gli elvetici hanno mostrato un possesso di palla solido e una capacità di creare occasioni, sfruttando anche gli errori avversari. Nonostante alcuni tentativi di tiro da parte di Freuler e di altri giocatori bosniaci, le migliori opportunità sono rimaste nelle mani dei protagonisti svizzeri.

Nella prima metà, la squadra di Xhaka ha stretto il vantaggio con un pazzo scambio di passaggi, culminato al 29' con un cross di Vargas non allontanato correttamente da Memic, che ha consentito a Manzambi di colpire al volo l'incrocio e di battere il portiere Vasilj. L'azione ha conferito al giovane attaccante una prima rete, un vantaggio che ha continuato a consolidare.

Nel secondo tempo, la Bosnia ha provato a reagire, trovando per la prima volta il fondo rete al 45' della ripresa grazie a Mahmic, il cui tiro al volo ha sorpreso la difesa svizzera. Tuttavia, il colpo di scena è stato effimero: Xhaka, capitano dei tedeschi, ha calciato un rigore a tempo scaduto, portando il bilancio sul 4-1 definitivo.

La Svizzera non ha cambiato il suo modulo, confermando il 4-3-3 e apportando le sostituzioni di Widmer al posto di Zakaria e di Rieder al posto di Vargas, senza però alterare l'andamento del match. Il portiere Kobel ha mantenuto la porta inviolata, respingendo diversi tentativi bosniaci, tra cui una potente conclusione di Dedic dalla distanza.

Il risultato ha consentito alla Svizzera di prendersi la testa del girone B, mentre la Bosnia, pur avendo schierato un mix di esperienza - come Edin Džeko - e giovani promesse - tra cui la talentuosa Kerim Alajbegović e Sunjic - non è riuscita a tradurre la propria presenza in pericolosità concreta. Le scelte tattiche bosniache, con la sostituzione di Alajbegović e l'entrata di Sunjic, non hanno prodotto le occasioni sperate, lasciando la squadra balcanica in una posizione difficile per le prossime sfide, in particolare il cruciale scontro contro il Qatar.

La partita ha messo in luce la capacità della Svizzera di gestire i momenti chiave, sfruttare la velocità di Vargas e la freddezza di Manzambi, e di mantenere una difesa compatta contro le incursioni avversarie. Il bilancio finale testimonia una prestazione superiore, che rende la svizzera favorita per avanzare nel torneo





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