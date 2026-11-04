Svizzera renuncia ai rimborsi medici per le vittime del rogo di Crans-Montana

Il Consiglio federale svizzero coprirà le spese mediche per i ragazzi italiani feriti a Crans-Montana, in segno di reciprocità per l'aiuto ricevuto dall'Italia.

Il Consiglio federale svizzero ha ufficialmente annunciato che le fatture mediche relative alle cure dei giovani italiani, rimasti gravemente feriti nel tragico rogo di Crans-Montana, saranno interamente prese in carico dalla Confederazione. Questa decisione implica che tali costi non verranno sottoposti a richiesta di rimborso da parte delle autorità elvetiche nei confronti del governo italiano, eliminando così qualsiasi onere finanziario per le famiglie o per lo Stato delle vittime.

La misura è stata illustrata chiaramente da Guy Parmelin, presidente della Confederazione, il quale ha dichiarato che il Governo svizzero è pienamente cosciente dell'immenso dolore che grava sulle famiglie delle vittime e sulle persone che soffriranno per tutta la vita delle sequele delle gravi ferite subite. Questo gesto mira a garantire un supporto immediato e senza intoppi per i pazienti in fase di riabilitazione.

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Reciprocità e Gratitudine Europea

Secondo una nota ufficiale rilasciata dal governo svizzero, la decisione di rinunciare al rimborso delle spese mediche sostenute per la cura degli italiani feriti nel rogo di Crans-Montana si inserisce in un'ottica di reciprocità ed esprime un gesto di gratitudine della Svizzera per la solidarietà ricevuta. Le autorità elvetiche riconoscono esplicitamente il valore fondamentale del sostegno internazionale che ha permesso di gestire l'emergenza sanitaria.

Subito dopo il rogo, la Svizzera ha beneficiato di un aiuto rapido, senza burocrazia e gratuito da parte dell'Italia e di diversi Paesi europei per la cura o il trasporto all'estero dei feriti. Questo intervento è avvenuto nell'ambito del Meccanismo di protezione civile dell'Ue (Ucpm), dimostrando come le infrastrutture di cooperazione sanitaria transfrontaliera abbiano funzionato in modo efficace per salvare vite umane.

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Reazioni Familiari e Contesto Medico

La scelta di coprire interamente i costi sanitari, stimati in circa 1,5 milioni di franchi, trova il favore delle autorità italiane e di gran parte dei parenti dei giovani coinvolti. Tuttavia, la vicenda non è esente da polemiche, poiché la decisione vede anche commenti amari da parte di qualche genitore. Le famiglie affrontano una realtà dolorosa, dove i traumi psicologici e fisici dei ragazzi continuano a essere una priorità assoluta nel processo di guarigione.

Nel contesto della ricostruzione degli eventi e della gestione post-emergenza, emergono dettagli inquietanti riguardo alle condizioni delle strutture coinvolte. Jacques Moretti è stato interrogato dalle autorità, sostenendo che la scala del Constel era a norma e che l'ha vista su internet, ma aggiungendo che l'ex proprietario sapeva tutto. Queste dichiarazioni alimentano le indagini sulla responsabilità legale e tecnica del disastro.

Impatto Emotivo e Prospettive Future

La commemorazione del comune di Crans-Montana ha profondamente indignato i parenti delle vittime, creando un clima di forte tensione emotiva. Jessica Moretti ha rifiutato l'interrogatorio insieme al marito Jaques, evidenziando la difficoltà delle famiglie nel confrontarsi con le istituzioni durante un lutto così traumatico. La solidarietà umana resta al centro delle preoccupazioni, mentre la giustizia cerca di fare chiarezza sui responsi.

Il dolore delle madri dei ragazzi feriti è palpabile nelle loro testimonianze dirette. Una di loro ha descritto come, da medico, ha curato le sue figlie dopo il rogo di Crans-Montana, notando dettagli terrificanti come una con i capelli bruciati e l'altra ancora scossa. Queste immagini di sofferenza ricordano costantemente la necessità di un supporto psicologico continuativo per le vittime e i loro cari.

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Finalmente, l'attenzione si sposta verso la ricerca della verità e il riconoscimento della bellezza perduta. Leonardo e Kean hanno partecipato a Domenica In per condividere il loro vissuto, affermando che fino a quel momento era stata una vacanza bellissima. Bisogna scoprire la verità completa sull'accaduto, per garantire che un evento simile non si ripeta mai più e che la memoria delle vittime sia protetta da ogni forma di oblio o negligenza.