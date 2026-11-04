Svizzera rinuncia al rimborso di 1,5 milioni per feriti italiani Crans-Montana

La Svizzera ha deciso di non chiedere il rimborso delle spese mediche per i giovani italiani coinvolti nell'incendio a Crans-Montana, chiudendo la controversia internazionale.

La Confederazione elvetica ha ufficializzato oggi, 4 novembre 2026, la sua decisione di rinunciare al recupero dei costi sanitari sostenuti per l'assistenza dei giovani italiani rimasti gravemente feriti durante l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Questo annuncio pone fine a una disputa diplomatica e legale che aveva opposto Roma a Berna nelle settimane successive alla tragedia. Il passo indietro viene comunicato direttamente dal presidente della Confederazione Guy Parmelin alla presidente del Consiglio dei ministri italiano Giorgia Meloni, confermando la volontà di prioritizzare la solidarietà rispetto alle questioni economiche.

La controversia sui costi sanitari

La questione era nata inizialmente quando la Svizzera ha presentato all'Italia una richiesta di rimborso pari a circa 1,5 milioni di franchi svizzeri, corrispondenti a circa 1,6 milioni di euro. Tale importo riguardava le cure mediche prestate agli adolescenti italiani rimasti feriti nelle fiamme. L'Italia si era opposta fin da subito, rifiutando di farsi carico delle fatture secondo la propria interpretazione delle normative vigenti. Berna, dall'altro lato, aveva fatto riferimento agli accordi internazionali esistenti in materia di assistenza medica transfrontaliera, portando a un contenzioso giuridico tra i due governi che ha segnato le relazioni bilaterali per diverse settimane.

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Le ragioni della decisione svizzera

Il Consiglio federale ha spiegato che la rinuncia al rimborso si inserisce in una logica di reciprocità e rappresenta un gesto di gratitudine verso la collaborazione ricevuta. Subito dopo il rogo, la Svizzera ha beneficiato di un intervento rapido, gratuito e senza burocrazia da parte dell'Italia e di diversi Paesi europei. Questo supporto è avvenuto nell'ambito del Meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, noto come Ucpm, che ha facilitato la cura e il trasporto all'estero dei feriti nelle settimane immediatamente successive al disastro. La decisione riflette quindi la consapevolezza che la Svizzera è stata aiutata in un momento di crisi senza chiedere alcun compenso immediato.

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Le reazioni del governo italiano

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto con grande soddisfazione la notizia, definendola un segno della solidità del rapporto tra le due nazioni. Meloni ha ringraziato il presidente Parmelin per la sensibilità dimostrata, sottolineando come questo gesto confermi i legami storici e politici tra Italia e Svizzera. Parallelamente, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso il profondo apprezzamento del Governo e del popolo italiano. Tajani ha sottolineato che di fronte a una tragedia che ha spezzato vite e segnato il futuro di tanti ragazzi innocenti, la solidarietà concreta e la collaborazione tra Paesi assumono un valore ancora più importante, rendendo il gesto dell'amico Cassi e della Confederazione un esempio di amicizia duratura.

Il bilancio umano della tragedia

L'incendio che ha coinvolto la discoteca durante le celebrazioni di Capodanno ha provocato un bilancio drammatico che ha scioccato l'opinione pubblica internazionale. Nelle fiamme sono morti sei giovani italiani, mentre altri quattordici hanno riportato serie ustioni. Il bilancio complessivo della tragedia include ventuno morti e un numero elevato di feriti, con dati che variano a seconda delle fonti ufficiali sulla gravità delle lesioni. Le famiglie delle vittime e le persone che soffriranno per tutta la vita delle sequele delle gravi ferite subite hanno visto nel gesto di Berna un supporto emotivo fondamentale. La rinuncia ai costi sanitari permette ora alle famiglie di concentrarsi sul recupero e sul lutto, senza il peso aggiuntivo di oneri economici derivanti dall'assistenza ospedaliera.