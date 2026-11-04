Svizzera rinuncia al rimborso spese mediche Crans-Montana

La Svizzera non chiederà il rimborso delle cure ai feriti italiani di Crans-Montana. Meloni e Tajani lodano la decisione, un gesto di gratitudine per la solidarietà Ue.

Il Governo svizzero ha ufficialmente comunicato alla presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni la sua decisione di rinunciare a richiedere il rimborso delle spese mediche sostenute per curare i feriti italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. Questa scelta dell'esecutivo elvetico elimina qualsiasi onere finanziario diretto per lo Stato italiano o per le famiglie dei ragazzi colpiti dall'incidente.

Decisione ufficiale sul rimborso sanitario

Il Presidente della Confederazione Guy Parmelin ha informato direttamente Meloni che la Svizzera non chiederà il rimborso delle cure ospedaliere. La somma complessiva coinvolta ammonta a 1,5 milioni di franchi. Il governo svizzero ha chiarito che tale atto nasce da un'ottica di reciprocità e rappresenta un gesto di gratitudine verso l'Italia e l'Unione Europea.

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Solidarietà europea e meccanismi Ue

La motivazione alla base della rinuncia alle spese si fonda sulla solidarietà ricevuta durante l'emergenza. Subito dopo il rogo, la Svizzera ha beneficiato del Meccanismo di protezione civile dell'Ue (Ucpm). Questo strumento ha permesso la cura e il trasporto all'estero dei feriti, creando un debito morale che Berna intende saldare con questo gesto politico.

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Risposte positive da Palazzo Chigi

Giorgia Meloni ha accolto con grande soddisfazione la notizia. Il capo del governo ha sottolineato che questa soluzione evita qualsiasi peso economico per le famiglie italiane. Ha rivolto pensiero alle vittime e ai ragazzi feriti, rinnovando la vicinanza del Governo italiano in un momento di dolore immenso.

Dichiarazioni del ministro degli Esteri

Anche Antonio Tajani ha espresso apprezzamento attraverso i social media dopo il colloquio con Ignazio Cassis. Il ministro degli Esteri ha definito il gesto un valore istituzionale importante. Ha ringraziato pubblicamente la Svizzera per la collaborazione concreta dimostrata di fronte alla tragedia.