Svizzera, stop alle fatture ospedaliere per le famiglie delle vittime di Crans Montana

Dopo l'incontro tra Meloni e Parmelin a Yerevan, la Svizzera si impegna a esaminare la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere e a coprire le spese tramite l'aiuto alle vittime. L'Italia si costituisce parte civile nel procedimento penale e attende i risultati delle autopsie.

La dichiarazione del presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin , giunge dopo un incontro significativo con la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni , avvenuto a margine del vertice della Comunità Politica Europea tenutosi a Yerevan .

L'annuncio è stato diffuso oggi, lunedì 4 maggio, attraverso il profilo X del presidente svizzero, a seguito della conversazione con la premier Meloni durante il vertice della CPE. Il fulcro della discussione ha riguardato la delicata questione delle fatture ospedaliere relative all'incendio del bar 'Le Constellation' avvenuto durante le celebrazioni di Capodanno a Crans Montana.

Parmelin ha comunicato di aver assicurato a Meloni che la Confederazione esaminerà attentamente la problematica della fatturazione delle prestazioni ospedaliere tra i diversi Stati coinvolti, operando nel pieno rispetto delle disposizioni legali attualmente in vigore. La situazione ha generato notevoli preoccupazioni e indignazione, soprattutto dopo che le famiglie dei giovani italiani feriti nell'incidente hanno ricevuto fatture ospedaliere di importo considerevole, anche per brevi periodi di ricovero prima del loro trasferimento urgente in elicottero verso Milano.

Queste fatture hanno suscitato profondo disappunto e dolore nei genitori dei giovani pazienti, che si trovano ancora ad affrontare un lungo e complesso percorso di recupero a seguito dei gravi danni subiti. La reazione del governo italiano è stata immediata e ferma. La presidente Meloni ha definito la richiesta di fatturazione come 'ignobile' e ha annunciato che, qualora tale richiesta fosse formalizzata, non le sarebbe dato alcun seguito.

Ha espresso la sua fiducia nel senso di responsabilità delle autorità svizzere e ha auspicato che la notizia si rivelasse infondata. Le spese mediche, secondo quanto dichiarato, saranno coperte dall'aiuto alle vittime, nella misura in cui non siano già coperte da assicurazioni. L'incontro risolutivo tra il presidente Parmelin e la presidente Meloni ha portato alla dichiarazione sullo stop alle fatture per le famiglie dei ragazzi italiani feriti.

Parmelin ha ribadito su X che la Confederazione esaminerà la questione della fatturazione tra Stati e che le spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime, qualora non siano già coperte da assicurazioni. La presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha depositato l’atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale relativo all’incendio avvenuto in Svizzera tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026.

L'atto sottolinea come il coinvolgimento delle autorità locali nella genesi dell’evento venga considerato estremamente verosimile, giustificando la ferma richiesta di ristoro contro tutti i soggetti civilmente responsabili. Parallelamente, i pm di Roma attendono i risultati completi delle autopsie eseguite sui corpi dei sei giovani italiani deceduti nella tragedia al bar Le Constellation di Crans Montana. Nell’ambito della collaborazione giudiziaria con la Svizzera, i risultati degli esami autoptici saranno trasmessi ai magistrati elvetici.

La procura di Roma è in attesa di ricevere i documenti selezionati durante l’incontro del 25 marzo con le autorità giudiziarie di Sion e, una volta ottenuti, avvierà le procedure per richiedere il rimborso delle spese mediche sostenute all'Italia. La posizione della presidente Meloni è chiara: l'Italia non intende sostenere tali costi





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