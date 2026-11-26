L'UE lega il partenariato di difesa svizzero all'allentamento delle esportazioni belliche. Il 29 novembre il referendum decidse l'accesso al fondo Safe da 150 miliardi.

L'Unione europea vincola la futura partnership strategica in materia di sicurezza alla Svizzera al mantenimento di norme meno restrittive per l'export di armamenti. Questa condizione preliminare è emersa come elemento centrale nei rapporti bilaterali, trasformando una questione tecnica normativa in un decisivo lever politico per il successo delle trattative. La Confederazione elvetica mira a stringere legami istituzionali più stretti, ma Bruxelles pone esplicitamente il dito sulla questione delle vendite internazionali di equipaggiamento militare come requisito irrinunciabile.

Origini Geopolitiche delle Tensioni Commerciali

Il nodo critico risale alle dinamiche post-invasione russa dell'Ucraina, quando la fiducia nei confronti dell'industria armiera elvetica subì un grave colpo. Molti governi europei persero fiducia nelle capacità di controllo di Berna, soprattutto dopo che il Consiglio federale si rifiutò di autorizzare la riesportazione di materiale militare svizzero verso il territorio ucraino. Questa posizione rigida fu interpretata come un ostacolo logistico strategico, spingendo l'ambasciatore tedesco a Berna a chiarire che il futuro privilegerebbe offerte da paesi con condizioni di export meno severe. Le pressioni diplomatiche si intensificarono rapidamente, creando un clima di attrito commerciale e politico che segnò i successivi anni di negoziato.

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Revisione Legislativa e Reazione di Berna

Di fronte a queste crescenti sollecitazioni, il parlamento elvetico ha proceduto a modificare la normativa vigente. La legge promulgata nel 2025 originariamente vietava severamente le vendite di materiale bellico a paesi implicati in conflitti armati o in gravi violazioni dei diritti umani. Questa norma era nata inasprita nel 2021, in risposta alla scoperta di armi svizzere in zone di guerra globali. In particolare, si fecero riferimento alle granate prodotte dalla Ruag rinvenute in Siria e ai fucili d'assalto Sig Sauer trovati in Yemen. Il parlamento ha quindi adottato la versione attuale della legge per cercare di regolamentare meglio il flusso, ammorbidendo i divieti precedenti per non penalizzare il settore industriale nazionale.

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Visione Strategica e Ruolo di Bruxelles

Bruxelles ha accolto con favore la revisione normativa, vedendola come un passo nella direzione giusta per l'integrazione europea. Kaja Kallas, responsabile della diplomazia europea, ha sottolinealo l'importanza che le esportazioni possano raggiungere tutti i paesi europei durante la sua visita a Zurigo all'inizio di marzo. Durante quell'evento, Kaja Kallas e il ministro degli esteri svizzero firmarono una dichiarazione comune per rafforzare il dialogo sulla difesa. La prossima tappa strutturale di questo riavvicinamento sarà la firma ufficiale di un partenariato in materia di difesa e sicurezza. L'Unione europea ha già concluso accordi simili con diversi paesi terzi, dimostrando la volontà di espandere questa rete collaborativa.

Impatto Economico e Prospettive Future

Il settore industriale svizzero continua a essere un attore globale di rilievo, esportando munizioni, sistemi di difesa antiaerea, veicoli blindati, armi leggere, aerei e, recentemente, anche droni. Questi equipaggiamenti servono sia la sicurezza nazionale sia i mercati internazionali, generando un giro d'affari significativo. Il Dipartimento federale della difesa ha tuttavia ammesso che finora si sono svolti solo colloqui informali, poiché la Commissione europea attende un mandato formale dagli stati membri. Senza questo via libera, i veri negoziati non possono decollare. La Confederazione dovrà quindi valutare attentamente se le modifiche legislative apportate siano sufficienti per sbloccare la situazione diplomatica e procedere verso obiettivi di maggiore cooperazione militare e industriale nel continente.