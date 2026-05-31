Svolta epocale contro il tumore al pancreas: nuovo farmaco bersaglia la proteina KRAS

Un nuovo farmaco sperimentale, daraxonrasib, raddoppia la sopravvivenza nei pazienti con tumore pancreatico metastatico, colpendo la proteina KRAS, ritenuta per anni impossibile da bersagliare. La scoperta apre nuove prospettive per questa forma di cancro e per altri tumori.

Per decenni il tumore al pancreas è stato considerato uno dei nemici più difficili da battere della medicina moderna. Una diagnosi spesso tardiva, terapie poco efficaci e una sopravvivenza a cinque anni ferma intorno al 13% ne hanno fatto una delle forme di cancro più letali.

Oggi, però, qualcosa sta cambiando. Secondo un'inchiesta pubblicata dal Washington Post, un nuovo farmaco sperimentale potrebbe rappresentare la prima vera crepa in una malattia ritenuta per anni indruggable, cioè impossibile da colpire con medicinali mirati. Al centro della svolta c'è una proteina chiamata KRAS, una sorta di interruttore biologico che controlla la crescita cellulare.

Negli anni Ottanta gli scienziati scoprirono che, nella maggior parte dei tumori pancreatici, questo interruttore rimaneva bloccato nella posizione acceso, spingendo le cellule tumorali a moltiplicarsi senza controllo. La scoperta sembrava destinata a rivoluzionare le cure oncologiche. Ma c'era un ostacolo enorme: la proteina KRAS aveva una superficie liscia, priva di punti in cui un farmaco potesse agganciarsi. Molti ricercatori la descrivevano come una palla da bowling senza buchi.

In altre parole, un bersaglio visibile ma imprendibile. Per anni aziende farmaceutiche e laboratori di ricerca hanno fallito nel tentativo di bloccarla. Alcuni oncologi arrivarono a definire il cancro al pancreas il cimitero dello sviluppo farmaceutico. La situazione è cambiata grazie a una nuova generazione di farmaci progettati con tecniche di chimica molecolare molto sofisticate.

Il più promettente si chiama daraxonrasib, sviluppato dalla biotech americana Revolution Medicines. Nei trial clinici il medicinale ha mostrato risultati che fino a pochi anni fa sarebbero sembrati impensabili: i pazienti con tumore pancreatico metastatico hanno raggiunto una sopravvivenza media di oltre 13 mesi, circa il doppio rispetto a quella ottenuta con la chemioterapia tradizionale. Il farmaco agisce legandosi a una specifica tasca sulla proteina KRAS mutata, bloccandone l'attività.

Questo è stato possibile grazie a tecniche di cristallografia e modellazione molecolare che hanno permesso di visualizzare la struttura tridimensionale della proteina e progettare molecole in grado di inserirsi in un sito precedentemente ritenuto inaccessibile. Non si tratta ancora di una cura definitiva, e gli stessi ricercatori invitano alla prudenza. Gli effetti collaterali possono essere importanti, come affaticamento, diarrea e alterazioni degli enzimi epatici, e il tumore, col tempo, può sviluppare nuove resistenze.

Tuttavia il valore della scoperta è enorme: per la prima volta la medicina è riuscita a colpire un meccanismo biologico che sembrava intoccabile. Dietro questo risultato ci sono oltre quarant'anni di ricerca. Secondo il Washington Post, la svolta è nata da un lavoro paziente e poco spettacolare fatto di migliaia di tentativi falliti, simulazioni chimiche e studi di laboratorio. Una vera maratona scientifica che oggi sta cambiando la prospettiva dei malati.

Gli oncologi parlano ormai di nuova era per il trattamento del tumore pancreatico. E non soltanto per questo tipo di cancro. Le mutazioni KRAS sono coinvolte anche in molti tumori del polmone e del colon-retto, il che significa che le tecnologie sviluppate oggi potrebbero avere applicazioni molto più ampie nei prossimi anni. Accanto ai farmaci mirati stanno emergendo anche altre strategie innovative.

Tra queste vi sono vaccini terapeutici a mRNA, simili nella tecnologia a quelli sviluppati durante la pandemia, capaci di allenare il sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellule tumorali residue dopo l'intervento chirurgico. I primi studi sono ancora limitati, ma i risultati iniziali hanno alimentato un forte ottimismo nella comunità scientifica. Un altro fronte promettente riguarda l'intelligenza artificiale.

Alcuni sistemi di analisi dei dati clinici sono riusciti a identificare segnali precoci del tumore al pancreas anche anni prima della diagnosi tradizionale, aprendo la strada a programmi di screening più efficaci. Il cancro al pancreas resta una malattia aggressiva e difficile da curare. Ma la sensazione, oggi, è che qualcosa si sia finalmente mosso. Dopo decenni di sconfitte, la ricerca ha trovato un punto debole nel tumore impossibile.

I pazienti e i loro familiari hanno ora una speranza concreta, anche se la strada è ancora lunga. I prossimi anni saranno cruciali per confermare l'efficacia di queste nuove terapie su larga scala e per renderle accessibili a tutti i malati





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