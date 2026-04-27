Svolta meteorologica al Nord: piogge e calo termico, mentre al Sud continua l'estate

Da martedì il Nord Italia sarà colpito da un peggioramento del tempo con piogge e calo delle temperature, mentre al Sud le condizioni resteranno estive. Le speranze per il Primo Maggio puntano sull'Anticiclone Africano, che potrebbe garantire un miglioramento.

Una svolta meteorologica è attesa a partire da martedì sulle regioni settentrionali, dove il bel tempo lascerà spazio a un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo un lunedì caratterizzato da un lieve calo della pressione e qualche rovescio sulle Alpi e gli Appennini, da martedì l'instabilità si farà più intensa, coinvolgendo anche la Pianura Padana con acquazzoni sparsi e un notevole calo delle temperature.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media, le precipitazioni potrebbero interessare ampie zone del Nord, creando un contrasto con il Sud, dove le temperature resteranno estive fino a giovedì. Nel frattempo, al Centro-Sud il tempo si manterrà stabile e caldo, con un'ulteriore impennata termica che confermerà la presenza dell'Anticiclone Africano. Le speranze per il weekend del Primo Maggio, però, non sono del tutto spente.

Le ultime previsioni indicano che l'Anticiclone potrebbe infatti fare da scudo alle perturbazioni, garantendo un miglioramento delle condizioni meteorologiche proprio in occasione del Ponte del Primo Maggio. Tuttavia, la situazione rimane in evoluzione e gli esperti consigliano di monitorare gli aggiornamenti per avere una visione più precisa dell'evoluzione del tempo. Le differenze climatiche tra Nord e Sud saranno particolarmente evidenti nei prossimi giorni.

Mentre al Nord si assisterà a un brusco cambiamento con piogge e temperature in calo, al Sud le condizioni resteranno estive, con temperature elevate e un clima tipicamente primaverile. Questo contrasto è dovuto alla presenza di un'ondata di aria fredda che colpirà le regioni settentrionali, mentre il Sud continuerà a beneficiare dell'influenza dell'Anticiclone Africano. Gli amanti del bel tempo potrebbero quindi trovare rifugio nelle regioni meridionali, dove le condizioni saranno ideali per godersi il ponte festivo





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