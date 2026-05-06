Svolta nel Caso Chiara Poggi: Intercettazioni e DNA Incriminano Andrea Sempio

Nuovi sviluppi nelle indagini sul delitto di Garlasco: intercettazioni in auto rivelano i rapporti tra Andrea Sempio e la vittima, mentre il DNA e l'impronta 33 rafforzano le accuse della Procura di Pavia.

Il mistero che avvolge il delitto di Garlasco sta attraversando una fase cruciale grazie all'emergere di nuovi e clamorosi elementi probatori che pongono Andrea Sempio al centro di un'inchiesta estremamente complessa.

Negli ultimi giorni, i faccia a faccia avvenuti presso la Procura di Pavia tra Sempio, Marco Poggi e i pubblici ministeri hanno gettato luce su intercettazioni inedite, che si aggiungono a un quadro accusatorio già molto denso. Durante questi incontri, l'indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, una strategia difensiva già anticipata dai suoi legali, ma che non ha impedito alla Procura di svelare le carte in suo possesso.

Il punto di svolta risiede in alcune registrazioni audio acquisite tramite una cimice installata all'interno dell'automobile di Sempio. In particolare, in una registrazione datata 14 aprile 2025, l'uomo viene colto a parlare da solo, rivelando dettagli che smentiscono categoricamente le sue versioni precedenti. Sempio aveva infatti sostenuto di aver chiamato per errore la casa dei Poggi per parlare con il fratello della vittima, Marco, accennando a un colloquio brevissimo con Chiara.

Tuttavia, le intercettazioni mostrano un'immagine ben diversa: l'indagato, imitando una voce femminile, rievoca un tentativo di approccio verso Chiara Poggi, che sarebbe stata netta nel rifiutarlo dicendo 'non ci voglio parlare con te', per poi riagganciare bruscamente il telefono. Queste parole, pronunciate in un momento di solitudine e dunque considerate più autentiche dagli inquirenti, suggeriscono un legame e un interesse non reciproco che potrebbe aver costituito il movente del delitto.

Oltre alle intercettazioni, la Procura di Pavia, guidata dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano, ha ricostruito un puzzle di prove scientifiche che mirano a collocare Sempio sulla scena del crimine la mattina del 13 agosto 2007. Tra gli elementi più pesanti vi è la presenza di tracce di DNA dell'indagato sulle unghie di Chiara Poggi, un dato che suggerisce una colluttazione violenta e un contatto fisico diretto nel momento dell'omicidio.

A questo si aggiunge l'enigma dell'impronta 33, rinvenuta sul muro delle scale che conducono alla cantina della villetta di via Pascoli, considerata dai magistrati come una sorta di firma finale lasciata dall'assassino. Non meno rilevante è la contestazione di un presunto falso alibi legato a uno scontrino di un parcheggio di Vigevano, che secondo l'accusa sarebbe stato utilizzato per giustificare l'assenza di Sempio dal luogo del delitto.

Anche le consulenze tecniche, tra cui quella dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, hanno contribuito a definire la dinamica dell'omicidio, descritto dagli inquirenti come un atto aggravato dalla crudeltà. Sempio ha ascoltato in silenzio l'esposizione di queste prove, mentre i suoi legali, l'avvocata Angela Taccia e l'avvocato Liborio Cataliotti, hanno mantenuto una linea di calma, dichiarando che ogni elemento è spiegabile e che non vi è nulla di sostanzialmente nuovo che possa compromettere la posizione del loro assistito.

Parallelamente a queste accuse, emerge la posizione di Marco Poggi, fratello della vittima, che continua a difendere fermamente l'amico Andrea Sempio. Durante il suo interrogatorio come testimone, durato circa due ore, Marco ha respinto con sicurezza l'ipotesi che Sempio potesse essere spinto da un'infatuazione per la sorella, negando l'esistenza di qualsiasi rapporto di natura sentimentale o di interesse tra i due.

Ha inoltre smentito di aver mai visto i video intimi tra Chiara e il suo fidanzato Alberto Stasi sul computer di casa, nonostante l'accesso libero che lui e Sempio avessero al dispositivo all'epoca dei fatti. Nonostante il verbale della sua testimonianza sia stato secretato, la sua versione appare solida e coerente con le dichiarazioni precedenti, ponendosi in netto contrasto con le deduzioni dei pubblici ministeri.

La Procura si trova ora nell'ultima fase delle indagini, un passaggio che precede solitamente la chiusura formale delle indagini e la successiva richiesta di rinvio a giudizio. La tensione tra la ricostruzione scientifica e forense dei pm, che vedono in Sempio l'unico autore del crimine, e la difesa che insiste sull'assenza di prove schiaccianti, rende questo caso uno dei più intricati della cronaca nera italiana, dove ogni dettaglio, da un'impronta a una parola sussurrata in auto, può determinare l'esito di un processo atteso da anni





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