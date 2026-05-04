Svolta nell'inchiesta arbitri: ascoltato ex guardalinee legato all'Inter

Indagine sulla Serie A: un ex assistente arbitrale, identificato come il 'Giorgio' di un'intercettazione chiave, sarà ascoltato dalla Procura di Milano insieme ad altri colleghi. Al centro dell'inchiesta le presunte pressioni per favorire l'Inter.

Una svolta significativa potrebbe essere imminente nell'indagine sugli arbitri che ha scosso profondamente il calcio italiano, in particolare la Serie A . Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, un ex assistente arbitrale sarà ascoltato dalla Procura di Milano insieme ad altri colleghi provenienti da Juventus, Lazio e Parma.

Questo ex assistente, con ogni probabilità, corrisponde al misterioso 'Giorgio' menzionato in un'intercettazione telefonica risalente al 2 aprile 2025, data della semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Milan, una conversazione che ha coinvolto l'allora designatore arbitrale Rocchi e il supervisore VAR, entrambi attualmente autosospesi dai loro rispettivi incarichi. L'indagine si concentra sulle possibili manipolazioni nelle decisioni arbitrali a favore di determinate squadre, in particolare l'Inter, durante la stagione calcistica passata.

La ricostruzione degli eventi suggerisce che Rocchi avrebbe discusso con Gervasoni, figura di spicco nel mondo arbitrale, della possibilità di designare arbitri considerati 'graditi' all'Inter per le partite cruciali del finale di stagione. Un passaggio particolarmente rilevante dell'intercettazione è quello in cui Rocchi, riferendosi a Daniele Doveri, un arbitro ritenuto 'non gradito' dai nerazzurri, avrebbe espresso a Gervasoni un'opinione negativa sul suo conto.

Da qui, l'ipotesi che Rocchi avesse richiesto di assegnare Doveri alla semifinale di ritorno di Coppa Italia del 23 aprile 2025, con l'obiettivo di escluderlo da una potenziale finale di Coppa Italia e dalle ultime giornate del campionato di Serie A 2024-25. L'uso del pronome 'loro' nell'intercettazione ha reso difficile per la Procura identificare con certezza il riferimento all'Inter, tuttavia, considerando il ruolo di Gervasoni come club referee manager dell'Inter da sei anni – responsabile dei rapporti ufficiali con la Commissione Arbitri Nazionale – e il nome 'Giorgio' emerso nella conversazione tra Rocchi e Gervasoni, gli inquirenti stanno valutando seriamente la possibilità che si tratti proprio di un dirigente interista.

Questa linea di indagine mira a chiarire se vi sia stata una reale influenza da parte della società nerazzurra sulle decisioni arbitrali. L'inchiesta, come già accennato, non si limita a questa singola intercettazione.

La Procura di Milano ha avviato un'indagine più ampia che coinvolge diverse partite della Serie A e della Coppa Italia, nonché un incontro di Serie B. Rocchi e Gervasoni sono attualmente indagati per concorso in frode sportiva, con l'accusa di aver esercitato pressioni su alcuni arbitri e di aver favorito la designazione di direttori di gara 'graditi' all'Inter. Le partite al centro dell'indagine includono Udinese-Parma e Bologna-Inter, entrambe disputate durante la stagione passata, la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan, e la partita di Serie B Salernitana-Modena.

Gli investigatori stanno inoltre esaminando attentamente la partita Inter-Verona del campionato 2023-24, in particolare l'episodio controverso della gomitata di Bastoni a Duda, per valutare se l'arbitraggio sia stato influenzato da fattori esterni. Un altro episodio che ha attirato l'attenzione degli inquirenti è il mancato rigore concesso all'Inter durante la sfida contro la Roma, un episodio che ha suscitato numerose polemiche e proteste da parte dei tifosi nerazzurri.

L'obiettivo della Procura è quello di accertare se vi siano state irregolarità nelle decisioni arbitrali che abbiano alterato l'esito delle partite e, di conseguenza, la classifica del campionato. L'indagine sugli arbitri ha sollevato un acceso dibattito nel mondo del calcio italiano, mettendo in discussione l'integrità del sistema arbitrale e la regolarità dei campionati.

Le accuse mosse a Rocchi e Gervasoni, se confermate, potrebbero avere conseguenze molto gravi per il calcio italiano, minando la fiducia dei tifosi e dei club nella giustizia sportiva. La Procura di Milano sta lavorando per raccogliere tutte le prove necessarie a dimostrare la colpevolezza degli indagati e a fare luce su eventuali altri coinvolgimenti.

L'ascolto dell'ex assistente arbitrale e degli altri colleghi rappresenta un passo importante in questa direzione, in quanto potrebbe fornire nuove informazioni e chiarire alcuni aspetti ancora oscuri dell'indagine. La vicenda ha già portato all'autosospensione di Rocchi e Gervasoni dai loro rispettivi incarichi, in attesa dell'esito delle indagini. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha annunciato la sua piena collaborazione con la Procura di Milano, garantendo la massima trasparenza e disponibilità a fornire tutte le informazioni richieste.

La speranza è che l'indagine possa fare luce su eventuali irregolarità e ripristinare la credibilità del sistema arbitrale, garantendo un campionato più equo e trasparente per tutti





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