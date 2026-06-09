Svolta nell'inchiesta sulla morte della giudice Ercolini: si indaga per omicidio

La Procura de L'Aquila cambia scenario: la morte della magistrata trovata senza vita a Pesaro nel dicembre 2022 potrebbe non essere un suicidio. Indagati il marito e un ex poliziotto.

Oltre tre anni dopo la morte della giudice Francesca Ercolini , l'inchiesta cambia radicalmente direzione. La Procura de L'Aquila ha infatti scelto di seguire una nuova pista: quella dell'omicidio, con successiva messinscena per simulare un suicidio.

La magistrata molisana di 51 anni, presidente della seconda sezione civile del tribunale di Ancona, fu trovata senza vita il 26 dicembre 2022 nella sua abitazione di Pesaro. Il corpo era accanto alla ringhiera interna della casa, con un foulard che inizialmente aveva fatto pensare a un'impiccagione volontaria. Ma oggi gli investigatori sono convinti che si sia trattato di un delitto, orchestrato per depistare le indagini.

I principali indagati sono il marito della vittima, Massimo Parri, e un ex ispettore di polizia molto vicino alla famiglia, Fabrizio Fabrizi. Entrambi erano già finiti sotto la lente in un precedente filone per presunto depistaggio, e ora le nuove prove sembrano rafforzare l'ipotesi di un coinvolgimento diretto. Il nodo centrale della svolta riguarda la dinamica del decesso.

Fin dai primi sopralluoghi, alcuni particolari avevano sollevato dubbi tra gli inquirenti: la posizione del corpo e il modo in cui era stato legato il foulard non sembravano coerenti con un gesto autolesionista. Tuttavia, è stato un esame tecnico specifico a spingere verso una rilettura completa del caso. Il segno lasciato sul collo della giudice, secondo gli accertamenti condotti presso l'Istituto di Medicina Legale di Roma, non sarebbe compatibile con il tessuto del foulard utilizzato nella presunta impiccagione.

Al contrario, gli investigatori hanno eseguito un confronto con alcuni cavi elettrici sequestrati nell'abitazione di Pesaro, e il risultato ha aperto scenari inquietanti. La difesa, rappresentata dal consulente Mariano Cingolani, contesta questa interpretazione, sostenendo che non siano emersi elementi di compatibilità. Saranno necessari ulteriori esami, ancora da calendarizzare, per chiarire se il segno sul collo potrà essere associato a un oggetto diverso dal foulard, e quindi a una causa violenta della morte.

Le indagini si sono progressivamente concentrate sull'ambiente familiare della magistrata, anche grazie al contributo della madre, Carmela Fusco. La donna, assistita dal proprio legale, ha presentato una serie di esposti contenenti documenti, immagini, video e messaggi che, secondo l'accusa, delineerebbero un contesto di sofferenza personale e possibili episodi di maltrattamento. Da questi elementi era scaturito un primo filone investigativo per depistaggio, che aveva già coinvolto il marito e l'ex ispettore.

Ora, con la nuova ipotesi di omicidio, emerge un quadro ancora più complesso. Gli inquirenti ritengono che la morte possa essere avvenuta in circostanze diverse dal suicidio, e solo in un secondo momento sarebbe stata costruita una scena compatibile con un gesto volontario. La Procura de L'Aquila, che ha ereditato il caso, sta coordinando le verifiche per accertare la verità, mentre il corpo della giudice, riesumato per ulteriori autopsie, è conservato a Roma in attesa di nuovi accertamenti.

La strada verso la verità è ancora lunga e irta di ostacoli. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se le prove tecniche confermeranno l'ipotesi di omicidio o se, al contrario, riporteranno alla pista del suicidio. Intanto, la comunità giudiziaria e l'opinione pubblica attendono con apprensione gli sviluppi di un caso che ha scosso l'Italia. La famiglia della vittima, rappresentata dalla madre, chiede giustizia e trasparenza.

L'inchiesta, condotta con il massimo riserbo, promette di fare luce su una delle morti più enigmatiche degli ultimi anni, lasciando intravedere una possibile verità ben diversa da quella inizialmente ipotizzata





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