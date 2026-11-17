SwitchBot introduce in Europa il Connected Home Security Combo. Kit completo con ViewStation, telecamera solare e serratura Ultra Max per 319,99 euro.

SwitchBot ha ufficialmente introdotto in Europa il Connected Home Security Combo, un ecosistema integrato progettato per rivoluzionare i standard di protezione residenziale. Questo lancio strategico unisce hardware avanzato e software intuitivo, offrendo ai consumatori una soluzione completa che va oltre i tradizionali sistemi di allarme. L'azienda mira a semplificare la gestione della sicurezza domestica attraverso dispositivi interconnessi e facili da utilizzare, rispondendo alla crescente domanda di automazione intelligente.

Il cuore di questa nuova offerta è rappresentato da quattro componenti principali che lavorano in sinergia per garantire una protezione a 360 gradi. Tra questi spiccano la telecamera SwitchBot Solar Pan/Tilt Cam 2K, dotata di pannello solare integrato per l'alimentazione continua, e lo schermo ViewStation. A completare l'offerta vi sono il campanello SwitchBot Vision e la serratura intelligente SwitchBot Lock Ultra Max, accompagnati dal Hub Mini necessario per la connettività locale.

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Tecnologia ViewStation e Controllo Locale

Lo schermo ViewStation da 4,3 pollici funge da centro di controllo fisico, permettendo alla famiglia di monitorare giardino e ingressi senza dover necessariamente estrarre lo smartphone. I pulsanti fisici dedicati consentono a qualsiasi membro della casa di commutare tra fino a otto telecamere compatibili, visualizzandone una alla volta. L'interfaccia fisica permette anche di ruotare le telecamere per ottimizzare la visuale o sbloccare la porta direttamente dall'interno, garantendo un'esperienza utente immediata e senza frizioni.

Quando gli utenti si trovano all'esterno, l'app SwitchBot diventa lo strumento principale per la gestione remota. Attraverso l'applicazione mobile, è possibile controllare la visuale esterna in diretta, interagire tramite audio bidirezionale con chi si trova all'ingresso e gestire lo stato della serratura. Inoltre, l'app riceve notifiche e video in diretta provenienti dal campanello Vision, assicurando che i residenti siano sempre aggiornati sugli eventi che avvengono al loro domicilio.

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Accesso Biometrico e Gestione Ospiti

La serratura SwitchBot Lock Ultra Max introduce innovazioni significative nell'accesso, permettendo di sbloccare la porta con un semplice sguardo grazie al controllo del volto 3D integrato nel campanello Vision. Questa funzione è particolarmente utile quando le mani sono occupate, ad esempio durante il ritorno dalla spesa, eliminando la necessità di utilizzare chiavi fisiche o codici complessi. Gli utenti possono optare anche per l'accesso tramite scheda NFC, senza la necessità di installare una tastiera separata.

Per gli ospiti e i visitatori occasionali, il sistema offre flessibilità attraverso codici QR temporanei. Gli utenti possono inviare un codice valido per un periodo che varia da un'ora a sette giorni, senza richiedere il download di alcuna applicazione aggiuntiva. In questo modo, la gestione dell'accesso rimane sicura e tracciabile, evitando la distribuzione di accessi permanenti o la complicazione burocratica per chi visita la casa per brevi periodi.

Videoregistrazione e Affidabilità Off-Line

La telecamera esterna SwitchBot Solar Pan/Tilt Cam 2K segue automaticamente i movimenti nella zona di sorveglianza, registrando video in alta definizione 2K. Il dispositivo offre una rotazione completa a 360 gradi e un'inclinazione di 75 gradi, coprendo un'ampia area. Grazie alla visione notturna sia a infrarossi che a luce bianca, la sorveglianza rimane efficace anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo clip nitide e dettagliate.

Un aspetto distintivo del sistema è la capacità di salvare i video direttamente su una scheda microSD inserita nel ViewStation. Questa caratteristica elimina la dipendenza da abbonamenti cloud per la registrazione di base, permettendo agli utenti di rivedere gli eventi passati senza costi ricorrenti. Inoltre, in caso di interruzione della connessione Internet, è possibile visualizzare l'immagine in diretta e comunicare tramite la telecamera, purché i dispositivi siano alimentati e rimangano connessi alla rete locale.

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Disponibilità e Prezzi nel Mercato Europeo

Il kit SwitchBot Solar Pan/Tilt Cam 2K con ViewStation è già disponibile per l'acquisto a partire da 199,99 euro, offrendo una soluzione entry-level per chi desidera iniziare a automatizzare la sicurezza domestica. Per chi cerca una copertura più completa, il campanello Vision e la serratura SwitchBot Lock Ultra Max sono acquistabili insieme con un prezzo complessivo di 319,99 euro, rappresentando una combinazione potente per la protezione degli ingressi principali.