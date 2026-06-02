SwitchBot Standing Circulator Fan: ventilatore intelligente e versatile per ogni ambiente

Il nuovo SwitchBot Standing Circulator Fan è un ventilatore smart con design moderno, altezza regolabile e controlli multipli: telecomando, app e voce. Con motore brushless, 9 velocità e 3 modalità automatiche, offre un flusso d'aria potente e silenzioso. Alimentazione a batteria o cavo, rotazione verticale e orizzontale. Per WiFi e assistenti vocali serve l'Hub SwitchBot.

Oggi esaminiamo il nuovo SwitchBot standing circulator fan , un ventilatore intelligente pensato per adattarsi a diverse esigenze d'uso. Grazie alla sua struttura modulare, può trasformarsi da ventilatore da tavolo a modello a piantana semplicemente aggiungendo o rimuovendo i segmenti di altezza, offrendo tre configurazioni: 47,3 cm per scrivanie e ripiani, 73,6 cm per un posizionamento intermedio e 100 cm per l'uso a terra.

La costruzione è in plastica opaca bianca con inserti marroni sulla griglia e sulla base, conferendo un aspetto moderno e minimalista. La griglia anteriore, rimovibile, nasconde una ventola a tre pale da quasi 23 cm e al centro presenta una finitura effetto legno. Sul retro, un LED bianco caldo regolabile (3.000K, 50 lumen) funge da luce notturna, mentre un apposito scomparto ospita il piccolo telecomando in dotazione.

La base circolare integra un display monocromatico che mostra carica residua, velocità e modalità attive, affiancato da comandi touch per la gestione manuale. Tuttavia, questi comandi possono risultare scomodi da raggiungere quando il ventilatore è posizionato a terra. All'interno della base è presente la batteria agli ioni di litio, ricaricabile via USB-C o tramite cavo da 1,5 m collegato alla rete elettrica.

Le dimensioni totali sono 335 × 290 × 1.000 mm, con diametro della griglia di 28 cm e peso di 3,4 kg. La confezione include solo la guida rapida in inglese, mentre il manuale completo in italiano è disponibile online sul sito ufficiale. Il cuore del prodotto è il motore brushless da 12V, che garantisce efficienza e silenziosità.

Sono disponibili nove velocità manuali e tre modalità automatiche: Baby Mode per il minimo rumore (22 dB), Naturale che simula una brezza alternando raffiche forti e deboli, e Sonno che riduce gradualmente la velocità durante la notte. Il flusso d'aria raggiunge 9,15 m³/min con velocità massima 6,1 m/s, mentre i consumi sono contenuti (24W, con un risparmio dichiarato del 31,4% rispetto a ventilatori tradizionali).

La rotazione avviene su due assi: orizzontale (-45°/45°) e verticale (-10°/90°), permettendo di indirizzare il flusso anche verso l'alto. Il controllo remoto è possibile tramite l'app SwitchBot (disponibile in italiano) che amplia le funzionalità rispetto ai comandi fisici. Attraverso l'app si può regolare la potenza in percentuale (1-100%), impostare angoli di oscillazione specifici (30°, 60°, 90°) e programmare accensioni e spegnimenti su base settimanale. Purtroppo, la connettività integrata è solo Bluetooth con portata di circa 10 metri.

Per ottenere il controllo WiFi, l'integrazione con gli assistenti vocali (Alexa, Google Assistant, Siri) e la compatibilità con Matter è necessario acquistare separatamente l'Hub SwitchBot. Questo hub funge anche da bridge per telecomandi IR, consentendo di controllers TV, condizionatori e altri dispositivi legacy.

Inoltre, permette di creare automazioni in combinazione con altri prodotti SwitchBot, ad esempio accendendo il ventilatore quando un sensore di temperatura rileva un ambiente troppo caldo





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