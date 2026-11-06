Sylvester Stallone compie 80 anni: la rivalità con Arnold Schwarzenegger

Sylvester Stallone compie 80 anni e ripercorre la rivalità con Arnold Schwarzenegger, tra provocazioni, film d'azione e una riconciliazione sul set.

Sylvester Stallone compie 80 anni e il suo nome torna al centro dell'attenzione per il rapporto con Arnold Schwarzenegger, collega con cui per decenni ha vissuto una rivalità intensa e spesso pubblica. Secondo quanto riportato, la tensione tra i due attori risale agli inizi della loro carriera.

Nel corso degli anni, lo scontro si è manifestato con gesti e battute che hanno alimentato la curiosità del pubblico. Schwarzenegger, noto anche come Terminator, aveva accolto Stallone con un'occhiataccia particolarmente eloquente, e in un successivo evento pubblico Stallone gli aveva risposto lanciandogli per spregio un mazzo di fiori.

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Le origini della rivalità tra Stallone e Schwarzenegger

La rivalità tra Stallone e Schwarzenegger è nata da una competizione professionale costante, che Stallone stesso ha descritto come una situazione molto conflittuale. Il rapporto è stato segnato da continui confronti sul lavoro, che si sono trasformati in ostilità aperta.

Stallone ha spiegato che, più l'uno faceva arrabbiare l'altro, più i due si spingevano a realizzare il film d'azione successivo. Il risultato, secondo il suo racconto, era una escalation continua: coltelli più grandi, pistole più rumorose, più morti e location migliori, con una tensione che continuava a salire.

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Nonostante gli interessi economici in comune, i due attori hanno fatto di tutto per non trovarsi contemporaneamente negli stessi locali ed eventi promozionali. Questa strategia di distanza è diventata con il tempo una parte riconoscibile della loro storia pubblica.

Accuse, ricordi e il racconto nella biografia di Stallone

Stallone ha raccontato il difficile rapporto con il suo collega in molte interviste e nella sua recente biografia, dove i ricordi vengono descritti in modo piuttosto colorito. Il tema è quindi ricorrente nel suo modo di ripercorrere la carriera.

Nel descrivere quella fase, Stallone ha sostenuto che si trattava di una questione di vita o di morte, aggiungendo che avrebbero dovuto trovarsi insieme al centro del Colosseo. Ha anche paragonato la rivalità a un combattimento in cui due avversari si insultano e si allenano duramente per sconfiggersi, sottolineando che in realtà avevano bisogno l'uno dell'altro.

Secondo il racconto di Stallone, Schwarzenegger sarebbe arrivato persino a ingannarlo, facendogli accettare ruoli di scarsa qualità. Stallone ha ammesso che l'odio tra i due era profondo, ma ha sostenuto che proveniva soprattutto da lui, aggiungendo che la stampa li aveva messi uno contro l'altro. Ha inoltre ricordato che Schwarzenegger era più intelligente e aveva previsto che un giorno Stallone avrebbe fatto un bel film, mentre lui stesso pensava con scetticismo a quella affermazione. Stallone ha infine ricordato che Schwarzenegger era molto interessato alla politica.

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Il riavvicinamento e i sequel del 2013 e 2014

Il rapporto tra Stallone e Schwarzenegger si è ricomposto nel tempo, fino al ritorno dei due attori sul set insieme per i sequel del 2013 e 2014. Il passaggio dalla rivalità alla collaborazione è avvenuto dopo un momento di riflessione personale.

Stallone ha raccontato di essersi detto che bastava così, perché non erano più in competizione. Ha ringraziato il collega per averlo svegliato e per avergli dato la spinta necessaria, aggiungendo che anche Schwarzenegger la pensava allo stesso modo.

I due si sono incrociati anche circa 10 anni fa in ospedale, un episodio che Stallone ha ricordato con sorpresa, dicendo di non poter crederci. Il ritorno sul set, secondo il racconto riportato, ha confermato che il legame tra i due era più forte delle tensioni del passato, e che entrambi avevano preso gusto a lavorare di nuovo insieme.