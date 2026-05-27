Syria racconta la sua nuova vita tra colline, musica e serenità: 'È rinata in Oltrepo Pavese'

L'artista italiana Syria, dopo una lunga carriera e una pausa riflessiva, si è trasferita nelle colline dell'Oltrepo Pavese, dove sta preparando un nuovo album. La cantante parla di serenità, famiglia, preoccupazioni per i giovani e futuri progetti, tra cui un tributo a Gabriella Ferri e un dj set al Pride di Padova.

L'interprete romana, che trent'anni fa si affacciò per la prima volta sul palco dell'Ariston, conduce oggi una nuova vita mantenendo intatta la grinta che la caratterizza.

Dopo numerose partecipazioni al Festival di Sanremo in veste di big e un'edizione del 2021 al fianco di Anna Tatangelo, con cui condivide un'amicizia e una stima pluridecennale, la cantante ha scelto di trasferirsi nelle colline dell'Oltrepo Pavese, a un'ora da Milano. Qui, immersa nella natura, ha trovato la pace e un contesto creativo che definisce una vera 'casa e bottega', dove intende registrare il suo nuovo disco.

Il nuovo singolo 'La storia più bella' incarna la celebrazione della vita e delle cose belle, un messaggio di serenità e gratitudine. Pur non Rimpiangendo la sua Roma, l'artista parla con affetto della città che le ha dato molto. Guarda al futuro con un tour, un album in uscita in inverno e la prosecuzione del suo tributo teatrale a Gabriella Ferri.

Riguardo al Festival di Sanremo, apprezza il lavoro di Amadeus e mostra curiosità per la futura conduzione di De Martino, pur escludendo per ora un ritorno come concorrente, preferendo eventualmente un ruolo di giudice. Sottolinea la maturità raggiunta, la maggiore sicurezza nelle scelte artistiche e una nuova selettività nelle collaborazioni. In qualità di madre di due figli, esprime profonda preoccupazione per la solitudine e la violenza tra i giovani, sottolineando l'importanza di una presenza genitoriale attiva e del supporto scolastico.

Riguardo alle dinamiche del mondo dello spettacolo, riconosce che problemi economici e insoddisfazioni lavorative possono capitare, ma è contraria a esternare pubblicamente ogni disagio personale. Quando le si chiede se parteciperà a programmi o reality, risponde di non voler chiudersi in 'contenitori' simili, ma di essere aperta a nuove esperienze, tra cui l'eventuale ruolo di giudice. Oltre alla musica, si diletta occasionalmente in dj set, come quello previsto al Pride di Padova il 5 giugno.

La sua è una storia di rinascita, di ritrovata serenità e di una creatività che continua a germogliare in un ambiente naturale e lontano dai riflettori





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