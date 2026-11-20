Kay Kamakhya lancia T-Identity a Milano per il 20 novembre, Trans Day of Remembrance. Un progetto per umanizzare le identità trans oltre lo stereotipo.

Il 20 novembre è il Trans Day of Remembrance, una data cruciale per la memoria delle vittime di transfobia. A cinque giorni da questa ricorrenza, Milano diventa il centro di un'importante iniziativa culturale volta a contrastare l'omofobia e la transfobia attraverso l'arte e la moda. Il progetto si intitola T-Identity ed è guidato da Kay Kamakhya, una figura chiave nella scena delle identità trans italiane.

Origini e Missione del Progetto T-Identity

Il progetto T-Identity nasce dalla visione di Kay Kamakhya, che si occupa di creative direction e produzione dell'iniziativa. L'obiettivo principale è dare visibilità a voci e personalità appartenenti a diverse identità transgender. Kay Kamakhya, arrivata dall'India a Milano nel 2021, aveva solo 18 anni quando ha effettuato un viaggio di sola volta per studiare fashion styling presso l'IED. Questa formazione accademica ha influenzato la sua approccio creativo, utilizzando lo styling per raccontare storie complesse.

Also read Scandalo mense militari a Milano: due soldati indagati per peculato e corruzione

T-Identity riunisce persone trans di differenti generazioni, creando un ambiente coeso che celebra la diversità. Il manifesto del progetto, scritto da Kay Kamakhya stessa, dichiara esplicitamente che si tratta di un rifiuto di lasciare che l'identità trans venga politicizzata, cancellata o ridotta a un semplice dibattito sterile. L'iniziativa cerca di superare la percezione secondo cui l'identità trans costituisca l'intera personalità di un individuo.

Partecipanti e Visione di un Oltre gli Stereotipi

Il progetto fotografa e intervista una rosa eterogenea di partecipanti, ciascuno con uno styling differente e coerente con la propria identità. Tra i nomi che hanno partecipato spiccano Antonia Monopoli, Carly Tommasini, Dena, Domi, Elia, Freddy, Gabrielle, Galatea, Greta La Medica, Kay Kamakhya, Monica, Monica J. Romano e Stefano. Ognuno di loro condivide riflessioni personali, l'impegno nell'attivismo e le esperienze vissute.

Advertisement

Le interviste esplorano questioni profonde come ciò che fa sentire le persone libere e al sicuro, le fatiche quotidiane e la gratitudine per l'identità trans. Kay Kamakhya sottolinea come spesso l'aspetto fisico venga iper-analizzato, specialmente con nuovi pregiudizi legati alla chirurgia estetica. Lei osserva che molte donne trans sono giudicate superficialmente per il loro look invece che per il loro lavoro o carattere.

Impatto Sociale e Riflessioni sulla Misoginia

La transfobia è strettamente legata alla misoginia, come spiegato da Monica J. Romano, scrittrice e studiosa di identità di genere. Questa connessione diventa evidente in occasione del vicino Giornata internazionale della violenza contro le donne. Monica J. Romano ha dichiarato di usare le live online per testare la temperatura sociale sulla propria comunità, notando come la politica strumentalizzi l'odio contro le minoranze.

Il 23 novembre è avvenuta una tragica notizia: a Roma si è suicidato un ragazzo trans di 15 anni, vittima di bullismo. Questo evento sottolinea l'urgenza del problema, dimostrando che la transfobia non è un'ideologia astratta ma una realtà pericolosa che mette a rischio vite umane. La vicinanza delle due date commemorative evidenzia come l'odio misogino venga elevatato alla potenza, colpendo sia le donne cisgender sia le persone trans.

Passing, Sopravvivenza e Futuro della Comunità

Il concetto di passing, ovvero il desiderio di sembrare una donna cisgender, è analizzato come una strategia di sopravvivenza in una società binaria spesso crudele. Kay Kamakhya ammette che questa pressione sociale può diventare tossica, ma non si può biasimare chi sceglie questa via. Allo stesso modo, chi non può o non vuole passare deve subire penalizzazioni ingiuste.

Advertisement

Il progetto punta a cambiare questa narrativa, celebrando le vittorie della comunità invece di presentarla costantemente come vittima. Si stima che in Italia ci siano circa un milione di persone trans, un numero che sfata il mito della minoranza insignificante. L'obiettivo finale è arrivare a un punto in cui le persone vengano viste per ciò che sono, indipendentemente dall'aspetto fisico o dalle aspettative sociali sulla femminilità.