Tabacco e bustine di nicotina: l'Italia sostiene il compromesso Ue, la Finlandia frena

Il compromesso irlandese sulla tassazione del tabacco abbassa l'accisa minima sulle bustine di nicotina, ma la Finlandia blocca l'unanimità nel Consiglio Ecofin.

Nella sessione pubblica del Consiglio Ecofin, la presidenza di turno irlandese ha presentato una proposta di mediazione sulla revisione della direttiva europea che regola la tassazione del tabacco e dei prodotti correlati. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato la posizione favorevole dell'Italia, mentre la Finlandia ha frenato e bloccato il via libera necessario all'unanimità.

Il nodo del confronto riguarda l'estensione delle accise europee anche ai nuovi prodotti della nicotina, in particolare alle bustine di nicotina, che si applicano sotto il labbro e sono molto diffuse nel Nord Europa. Il dibattito si svolge a Bruxelles, nella sede del Consiglio dell'Unione Europea, dove la proposta irlandese è stata discussa durante l'Ecofin.

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Accisa minima sulle bustine: da 143 a 20 euro al chilo

Il compromesso irlandese riduce a 20 euro al chilo l'accisa minima sulle bustine di nicotina, mentre la Commissione Europea aveva inizialmente ipotizzato 143 euro al chilo. La soglia proposta si allinea alle richieste avanzate dalla Svezia.

La direttiva fissa aliquote minime comuni tra i Paesi membri. L'obiettivo è evitare differenze di prezzo troppo marcate tra uno Stato e l'altro, differenze che, secondo il testo, favoriscono il commercio illecito e gli acquisti transfrontalieri.

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La revisione si inserisce nel piano europeo di lotta contro il cancro. Oltre alle bustine, mira a includere nella rete fiscale le sigarette tradizionali, le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato, e a rafforzare i controlli sul tabacco greggio.

Roma sostiene il testo, Helsinki blocca l'intesa

L'Italia considera accettabili le modifiche introdotte alle definizioni dei prodotti di tabacco e al trattamento del tabacco grezzo. Giorgetti ha chiesto che tali punti non vengano ulteriormente rivisti.

La Finlandia ha espresso una posizione contraria che impedisce di raggiungere l'unanimità. Poiché le decisioni in materia di tassazione richiedono il voto all'unanimità del Consiglio dell'Unione Europea, la resistenza di Helsinki mantiene il negoziato in una fase di stallo.

Negoziato in stallo e prossimi passi sulla tassazione

Finché la Finlandia non modificherà la propria posizione, la revisione della direttiva sulle accise sul tabacco non potrà essere approvata. Il testo resta quindi in attesa di un accordo che consenta di includere i nuovi prodotti della nicotina nel sistema di tassazione europeo.

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Le fonti disponibili non indicano una data per una nuova votazione del Consiglio Ecofin sul tema. Per i consumatori, la questione riguarda il prezzo potenziale delle bustine di nicotina e dei prodotti da tabacco, che dipenderà dall'esito finale del negoziato tra gli Stati membri.