Tabbiani sfoga la frustrazione: 'Qui si vuole sempre di più, calmatevi!' e il panorama calcistico italiano

Analisi delle dichiarazioni del tecnico del Trento Tabbiani a fine stagione, con un focus sulla frustrazione per le decisioni arbitrali e l'impegno profuso dalla squadra. Approfondimenti sulle ultime notizie dal mondo del calcio italiano, tra Serie A, Serie B e Serie C, con commenti, analisi e indiscrezioni di mercato.

Il tecnico del Trento , Tabbiani , ha espresso la sua frustrazione a pochi minuti dalla conclusione della stagione, sottolineando l'impegno profuso dalla squadra nonostante le continue sfortune.

Ha ribadito che, come spesso accaduto durante l'anno, le decisioni arbitrali non sono state favorevoli, ma che il gruppo ha comunque dato il massimo per sé stesso, per i tifosi e per la città. L'attenzione è ora rivolta alla preparazione della prossima partita e alle ultime due sfide del campionato, da affrontare con la massima determinazione.

Riconoscendo la forza della Ternana, Tabbiani ha evidenziato i tentativi della sua squadra di imporsi fino alla fine, riuscendo a pareggiare grazie a un errore avversario. Nonostante il rammarico per gli episodi sfavorevoli, il mister ha sottolineato il duro lavoro svolto fin dal ritiro del 14 luglio, un lavoro che ha permesso di consolidare la posizione ai playout, un risultato che, forse, nessuno si aspettava.

La preparazione per i playout è stata affrontata con la massima serietà, come tutte le altre partite, con l'obiettivo di imporre il proprio gioco e i propri concetti tattici. Tabbiani ha inoltre annunciato l'intenzione di dare spazio a quei giocatori che hanno avuto meno opportunità durante la stagione, per arrivare alle ultime due partite con un gruppo forte e coeso.

L'allenatore ha confermato che la squadra è pronta a dare il massimo, con la consapevolezza che la pressione è alta e che è necessario mantenere la calma. Parallelamente, emergono commenti da altri campionati e squadre. Il giocatore del Vicenza, Gallo, ha espresso il suo dispiacere per la retrocessione in Serie C, sottolineando il dolore nel vedere la situazione della Triestina. Nel Girone A della Serie C sono state definite le squadre qualificate ai playoff e gli accoppiamenti.

Il panorama calcistico italiano è animato da diverse vicende. Luca Calamai, in un editoriale, analizza il sogno Champions della Roma e l'importanza di non privare Gasperini della guida tecnica. Si discute anche della scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale, con Allegri considerato una soluzione migliore rispetto a Conte, e della possibile fine del rapporto tra il Bologna e Italiano. Si vocifera un possibile ritorno di Sarri, tra Grosso e Vanoli.

Le probabili formazioni per la 34ª giornata di Serie A sono oggetto di speculazioni, mentre un terremoto scuote il mondo arbitrale con l'indagine su Rocchi e Gervasoni per frode sportiva. La Roma supera il Bologna con una vittoria per 2-0, scacciando la crisi, e Gasperini si complimenta con Malen, punzecchiando Massara. La situazione di Lukaku è descritta come problematica, e il Chelsea è considerato un fallimento storico.

Motta viene elogiato per il suo lavoro alla Lazio, e la Serie B viene riconosciuta come un serbatoio di giovani talenti italiani. Lerda sottolinea la pressione sull'Arezzo per la promozione in Serie B, Jugovic suggerisce alla Juventus di puntare su Bernardo Silva e Vlahovic, e Palumbo del Palermo esprime rammarico per non aver vinto nonostante il suo terzo gol in campionato. Corini dell'Union Brescia apprezza la mentalità e la voglia di vittoria della sua squadra.

Infine, si annuncia il programma completo dell'ultima giornata di Serie C e si chiude la 19ª giornata di Serie A femminile





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