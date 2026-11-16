Il tavolo sul programma di centrosinistra conferma la frattura: Pd e Avs chiedono la patrimoniale, M5s e Italia Viva preferiscono tassare le rendite finanziarie dei super ricchi.

Il primo round del tavolo sul programma economico del campo largo del centrosinistra si è concluso con una netta divisione strategica tra i partiti della coalizione. Da una parte il Partito Democratico e Avs sostengono una tassazione diretta sui patrimoni, mentre l'alleanza tra M5s e Italia Viva punta sulle rendite finanziarie dei super ricchi.

Divisione su patrimoniale e rendite finanziarie

Il Partito Democratico arriva all'incontro pomeridiano dopo che la sinistra del partito, coordinata da Andrea Orlando, ha tenuto al Senato un seminario sulla riforma fiscale. Per correggere un sistema che vede lo 0,1 per cento più ricco pagare 10 punti meno della media, Antonio Misiani, responsabile economia del Pd, indica la ricostruzione dell'Irpef come priorità. La proposta prevede di allargare la base imponibile e ridimensionare i trenta e passa regimi attuali vigenti. Il modello di riferimento indicato è il sistema tedesco, che prevede un'aliquota continua progressiva al posto degli attuali scaglioni Irpef.

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Le obiezioni ideologiche e pratiche sulla tassa patrimoniale

Dove emergono le differenze principali è sulla tassazione dei patrimoni. Il Partito di Giuseppe Conte è rappresentato al tavolo dal vicepresidente Maurizio Turco. L'ex premier ha spiegato ai suoi di non condividere il riferimento alla patrimoniale da un punto di vista ideologico e pragmatico. Sul primo fronte, il termine è considerato di quelli che inquinano il dibattito e spaventano l'opinione pubblica. Sul secondo, Conte ha osservato che la tassazione dei patrimoni all'estero non ha dato gli effetti sperati e comporta una difficoltà applicativa.

Proposte alternative: bollo titoli e speculazione ad alta frequenza

Oltre al fatto di essere una misura tantum, al tavolo degli alleati Turco ha proposto di incidere piuttosto sulla tassazione delle rendite finanziarie. La proposta prevede di portare l'aliquota dell'imposta di bollo dallo 0,2 per cento all'1 per cento. Si prevede inoltre una tassa sui grandi profitti della speculazione finanziaria ad alta frequenza. Anche Italia Viva condivide il no dei Cinque Stelle alla patrimoniale, poiché ritiene che produrrebbe una fuga di capitali. Pd e Avs, invece, sostengono la fattibilità dell'imposta sulla base di modelli tecnici specifici.

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Modelli economici contrastanti tra Dem, Sinistra Italiana e Verdi

La proposta dei Dem segue il modello della tassa Zucman, dal nome dell'economista Gabriel Zucman, docente presso la Scuola di Economia di Parigi. La fondazione Dem ha rivedo e corretto il modello, che prevede un'imposta differenziale del 2 per cento a valere su patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Tale imposta defalcherebbe l'Irpef e le patrimoniali, come Imu e tassa di successione, già versate. Sinistra Italiana e Verdi, rappresentati al tavolo da Marco Grimaldi, si rifanno invece al modello elaborato da Oxfam. Questo prevede un'imposta progressiva sui patrimoni personali netti superiori a 5,4 milioni di euro, destinata allo 0,1 per cento più ricco della popolazione.

Posizioni di Più Uno e prospettive future per martedì

Alla riunione, Più Uno era rappresentato dall'ex direttore dell'agenzia delle Entrate Ernesto Ruffini, anche lui come Cinque Stelle e renziani contrario alla patrimoniale. La sua posizione è chiara: non serve un'altra tassa, è meglio far pagare tutti. Uniti sulla necessità di distribuire il prelievo fiscale, ma divisi sul modo migliore, i partiti del campo largo si sono dati appuntamento a martedì in mattinata per continuare il confronto. Ancora una volta via call. Il tavolo si aggiornerà martedì, quando torneranno a riunirsi anche gli esperti di politica estera. Elly Schlein, segretaria del Pd, commenta che stanno lavorando sulla patrimoniale e sono fiduciose. Il presidente dei Cinque Stelle Giuseppe Conte, invece, tiene il punto sul no alla patrimoniale ma conferma che la tassazione dei super ricchi è assoluta priorità.