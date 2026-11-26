Angela Taccia accusa Milo Infante di sensazionalismo. Il giornalista replica difendendo l'accuratezza giornalistica in vista dell'udienza del 25 febbraio.

Lo scontro mediatico sul caso Garlasco si è fatto ulteriormente violento, coinvolgendo direttamente le figure chiave della difesa e della stampa specializzata. L'avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ha lanciato accuse severe contro il giornalista Milo Infante, accusandolo di aver utilizzato toni sensazionalistici e fuorvianti nella trasmissione Ore 11. Al centro della controversia vi è la gestione di un video horror trovato su un cd appartenuto all'ex agente di polizia, che ha riaperto il debate sulla correttezza dell'inchiesta giornalistica rispetto alle esigenze di tutela della reputazione dell'imputato.

Toni sensazionalistici e trailer horror

La reazione di Angela Taccia è stata immediata e ferma dopo la messa in onda di Quarto Grado. La difesa ha criticato apertamente il modo in cui il filmato è stato trasmesso e commentato in televisione, definendo i toni utilizzati come eccessivamente enfatici e poco delicati nei confronti della memoria delle vittime e della famiglia. Secondo la legale, la presentazione delle immagini ha trasformato un semplice estratto cinematografico in una prova inquietante, alimentando una narrazione mediatica distorta.

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Taccia ha sottolineato come la trasmissione abbia presentato il video come un contenuto privato e shockante, attribuendogli un significato minaccioso. Ha ricordato che le immagini mostravano semplicemente delle cesoie e del sangue per terra, elementi tipici di un contesto fittizio. La difesa ha aggiunto che le emittenti hanno persino alterato i colori e coperto alcune scene perché il materiale originale risultava imbarazzante e inquietante per un pubblico generale, dimostrando la natura artificiale del contenuto.

Un punto cruciale della contestazione legale riguarda la natura stessa del materiale. Angela Taccia ha dichiarato di aver verificato l'origine del video, confermando che si tratta del trailer di un film horror e non di una registrazione privata o di un video apocrifo. Ha giudicato gravissimo e spaventoso l'attribuzione mediatica di questo materiale a Andrea Sempio come se fosse una sua creazione personale. Per la difensore, questa confusione crea un danno irreparabile alla percezione pubblica, equiparando ingiustamente un appassionato di cinema a un potenziale autore di crimini. Ha chiuso con un'amara riflessione, sottolineando che guardare film horror ad Halloween non dovrebbe trasformare nessuno in una potenziale assassina, ma la sua pazienza sta finendo.

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La replica di Milo Infante

Milo Infante non ha tardato a rispondere alle accuse della Taccia, intervenendo nel suo programma Verità Nascoste per chiarire la posizione del giornalismo investigativo. Il giornalista ha definito la frase dell'avvocata comprensibile nel momento storico difficile che Andrea Sempio sta vivendo, ma ha ribadito la legittimità delle proprie indagini. Infante ha evidenziato come gli avvocati della difesa si stiano preparando meticolosamente per l'imminente udienza, indicando una strategia legale precisa in vista della decisione finale.

Il 25 febbraio rappresenta una data cruciale per il destino dell'ex agente. Infante ha ricordato che Andrea Sempio ha dichiarato più volte di non vedere l'ora di parlare con i giudici, dopo aver mantenuto il silenzio per due anni, tranne che per le appearances nei salotti televisivi. Questa attesa di fronte a un giudice terzo e imparziale è vista dal giornalista come l'unico modo per far luce sulla verità, contrapposta alle dichiarazioni confuse diffuse finora. L'udienza di febbraio sarà quindi il banco di prova definitivo per le tesi difensive.

Infante ha inoltre rivolto un monito diretto all'avvocata, chiarendo che la pazienza del giornalismo ha un limite preciso. Ha avvertito che quando vengono dette cose inesatte o si cercano di manipolare i fatti per ottenere vantaggi comunicativi, la tolleranza viene meno. La replica del giornalista sottolinea l'importanza di mantenere un equilibrio tra la libertà di stampa e la correttezza dei fatti, accusando implicitamente la difesa di tentare di influenzare l'opinione pubblica attraverso accuse di parzialità non fondate. Lo scontro continuerà a infiammare l'opinione pubblica fino alla decisione giudiziale.