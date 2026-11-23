Il Tagikistan avvia il recesso dalla Corte Penale Internazionale, unendosi a Chad, Venezuela e Nauru. La CPI denuncia l'indebolimento della giustizia globale.

Il Tagikistan è diventato il quarto paese a formalizzare la propria uscita dalla Corte penale internazionale (CPI) dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato una campagna diplomatica volta a "smantellare" l'istituzione. La presidenza dell'organo direttivo della CPI ha confermato lunedì l'avvio ufficiale del processo di recesso, inserendo il paese asiatico in una lista di stati che contestano la legittimità del tribunale internazionale.

Il contesto diplomatico Usa e il ritiro del Tagikistan

La decisione di Dushanbe si inserisce direttamente nell'ambito di una strategia iniziata a luglio, quando gli Stati Uniti hanno chiamato esplicitamente i paesi a lasciare la Corte. Questa mossa ha segnato un punto di svolta nel rapporto tra Washington e l'istituzione dell'Aia, portando al ritiro formale del Tagikistan. L'annuncio ha confermato che Dushanbe segue le orme di altri stati che hanno espresso dissenso verso le politiche del tribunale.

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Il Tagikistan si unisce a Chad, Venezuela e Nauru

Con l'ingresso del Tagikistan, si unisce al gruppo di Chad, Venezuela e Nauru, una piccola nazione insulare del Pacifico precedentemente nota come Nauru. Questi tre paesi avevano già annunciato il proprio ritiro dopo l'appello statunitense di luglio. Il loro esempio ha influenzato la posizione di altri membri, dimostrando una crescente frammentazione nel supporto globale alla giustizia penale internazionale.

Le posizioni dei paesi africani e l'accusa di neocolonialismo

Il malcontento non si limita ai nuovi arrivati. Burkina Faso, Mali e Niger avevano annunciato il proprio ritiro l'anno precedente, denunciando la Corte come uno strumento di "repressione neocoloniale". Questi paesi africani hanno criticato duramente la CPI, sostenendo che essa applichi la giustizia in modo selettivo contro i leader del continente. Le loro dichiarazioni hanno contribuito a isolare ulteriormente l'istituzione a livello geopolitico.

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L'impatto sulla giustizia globale e l'impunità

In un comunicato pubblicato lunedì, la presidenza dell'organo direttivo della CPI ha avvertito che il ritiro rischia di minare la ricerca collettiva della giustizia. L'istituzione ha sottolineato che queste mosse indeboliscono gli sforzi globali volti a porre fine all'impunità per crimini gravi. La CPI rimane l'unico tribunale permanente al mondo per giudicare genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione.

Obblighi residui e stato attuale dei membri

La dichiarazione della CPI ha anche precisato che la decisione di recedere non esonera uno Stato dagli obblighi assunti mentre era ancora parte del trattato. Attualmente la Corte conta 125 stati membri, cifra che include ancora i sette stati che hanno formalmente avviato il processo di recesso. Tale processo richiede un anno per essere completato, lasciando un periodo di transizione dove gli obblighi precedenti restano in vigore.