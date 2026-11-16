Il Viminale riduce del 14,7% i fondi 2026 per ANED, ANVCG e ANPPIA. Luciano Belli Paci difende il ruolo educativo nelle scuole contro l'oblio storico.

Lo schema di decreto ministeriale elaborato dal Ministero dell'Interno per l'assegnazione dei contributi relativi all'anno 2026 prevede una drastica contrazione delle risorse finanziarie destinate alle associazioni della memoria. La riduzione programmata colpisce in particolare l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra e l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. Nello specifico, i fondi ordinari destinati a queste realtà saranno diminuiti del 14,7% rispetto alla cifra erogata nel 2025.

Riduzione risorse e impatto educativo

Luciano Belli Paci, avvocato e figlio di Liliana Segre, sottolinea come queste somme, sebbene modeste per il bilancio statale, siano essenziali per garantire la sopravvivenza operativa delle associazioni. I tagli riguardano direttamente le spese per il mantenimento delle sedi, il pagamento dei collaboratori e lo svolgimento di attività fondamentali, comprese quelle educative rivolte alle scuole. Belli Paci, che ricopre la carica di vicepresidente della sezione milanese dell'Associazione nazionale ex internati nei lager nazisti, esprime la speranza che tale decisione derivi da mere scelte burocratiche e non da una volontà politica intenzionale di penalizzare questi soggetti.

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Posizioni politiche e ripristino fondi

Il panorama politico mostra posizioni divise di fronte a questa misura. Paolo Emilio Russo, esponente di Forza Italia, si è dichiarato disponibile a richiedere il ripristino dei fondi stornati. Tuttavia, il parlamentare giustifica la riduzione affermando che la progressiva scomparsa degli assistiti anziani ridurrebbe le necessità pratiche delle associazioni. Questa tesi viene energicamente confutata da Belli Paci, il quale sostiene che proprio la scomparsa dei testimoni diretti renda ancora più prezioso e urgente il lavoro di trasmissione della memoria. Senza più i sopravvissuti presenti, spetta alle associazioni costruire un patto intergenerazionale attraverso le attività didattiche.

Contesto storico e ruolo delle istituzioni

La questione dei fondi non può essere separata dal contesto politico più ampio, specialmente considerando il recente passato del Ministero dell'Economia. Giancarlo Giorgetti, ministro competente per la materia, proviene dalla Lega, un partito storicamente legato a Umberto Bossi e alle sue rivendicazioni di radici antifasciste. Belli Paci auspica che il taglio sia lineare e privo di valenze ideologiche, poiché una penalizzazione deliberata sarebbe gravissima. Privare di risorse chi custodisce la memoria dell'antifascismo rischierebbe di alimentare le critiche rivolte a una destra già contestata per iniziative di riabilitazione del passato fascista e missino.

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La mostra di Pino Rauti e i valori repubblicani

Il giudizio di Belli Paci diventa molto più netto e critico quando si sposta l'attenzione sulla mostra dedicata a Pino Rauti, fondatore del Centro Studi Ordine Nuovo. L'evento, inaugurato il 17 novembre alla Camera dei deputati, ha visto l'attribuzione di un patrocinio istituzionale che l'ANED ha richiesto fosse ritirato. Mentre una parte politica è libera di celebrare i propri esponenti, Belli Paci ribadisce che le istituzioni della Repubblica devono necessariamente riconoscersi nei valori della Costituzione. Rauti, noto per la sua nostalgia fascista e il suo disprezzo per la democrazia, non dovrebbe ricevere il sigillo delle istituzioni statali.

Il futuro della memoria storica

La trasmissione della memoria sta subendo una trasformazione cruciale con l'addio dei testimoni diretti. Documentari come quello dedicato a Nedo Fiano da parte di Ruggero Gabbai evidenziano quanto sia fragile questo patrimonio. Belli Paci ricorda che suo padre fu internato militare in Germania per venti mesi dopo il rifiuto di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Oggi, con circa 650mila militari deportati e milioni di discendenti, la riscoperta di questa storia dimenticata richiede un impegno istituzionale costante, non ostilità.