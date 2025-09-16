Tagli degli Alberi al Centro: Alterazioni Strutturali nel Motivo

A Roma, continuano i tagli degli alberi nelle zone centrali della città. Il dipartimento ambiente ha autorizzato l'abbattimento di alberi di primaria grandezza a causa di alterazioni strutturali, nelle zone di Caracalla, Trastevere e via Giacomo Medici.

Sono ripartiti i tagli delle essenze arboree nelle strade del centro. Il dipartimento ambiente ha dato infatti il via libera all’abbattimento di alberi di primaria grandezza nella zona delle Terme di Caracalla ed a Trastevere , che fiancheggia l’impianto sportivo comunale “Nando Martellini”. I giardinieri incaricati dal comune sono tornati in azione.

L’intervento, avviato nella mattinata di lunedì 15 settembre, non sta comportando modifiche alla viabilità salvo un piccolo restringimento di carreggiata all’altezza della fermata del trasporto pubblico, debitamente transennato.Le ragioni che hanno portato all’abbattimento sono legate ad “alterazioni strutturali gravi” che li collocano “in classe D”: non sono quindi “essiccati” come la maggior parte dei pini che vengono tagliati per l’azione causata dalla cocciniglia tartaruga. In una zona che è ad alta frequentazione il taglio è stato disposto con “urgenza”. Gli alberi si trovano tra il centro sportivo comunale e uno degli ingressi della FAO e fanno parte di uno storico filare. Altri abbattimenti sono stati autorizzati in via Giacomo Medici, a poca distanza dal belvedere del Gianicolo. In questo caso si tratta di 2 Platanus hybrida che, come i pini, presentano “alterazioni strutturali gravi” e quindi vengono tagliati per salvaguardare l’incolumità dei non pochi cittadini che attraversano quella strada. I platani, come anche i pini, devono essere sostituiti con alberi di primaria grandezza, come previsto dall’articolo 41 del regolamento cittadino del verde, durante la prossima stagione agronomica. La finestra utile per mettere a dimora i nuovi esemplari è quella invernale e autunnale, quindi tra novembre e l’inizio di marzo





