Tagli mossi scalati con frangia: la tendenza che domina le passerelle AI 2026

I tagli mossi scalati con frangia tornano protagonisti sulle passerelle, ispirandosi agli anni '70 e '90. Scopriamo shag, wolf cut e varianti audaci per capelli voluminosi e pieni di personalità.

La moda dei capelli sta vivendo un momento di grande creatività, e i tagli mossi scalati con frangia sono protagonisti assoluti delle passerelle per l Autunno/Inverno 2026.

Questa tendenza si inserisce nella più ampia riscoperta di stili iconici come lo shag e il wolf cut, che hanno definito gli anni Settanta e Novanta. Il risultato è un hairlook voluminoso, spontaneo e ricco di personalità, facile da gestire e in grado di mantenere una forma invidiabile anche a distanza di settimane dal taglio. Basta una semplice spuntatina alla frangia per rinfrescare il look.

I parrucchieri più innovativi hanno proposto versioni moderne di questi tagli, adattandoli ai capelli mossi e creando un effetto dinamico e versatile che valorizza i lineamenti del viso. Sfilate come quelle di Milano e Parigi hanno mostrato interpretazioni uniche dello shag, caratterizzato da scalature profonde e frangia irregolare che incornicia lo sguardo. Matteo Valle, famoso hairstylist, ha descritto il suo shag come rock e vissuto, con ciocche che creano volume e movimento selvaggio.

Un mix audace tra shag e mullet è il wolf cut, che vanta scalature profonde e una frangia a tendina che verticalizza il viso. Filippo Fortis, altro nome di punta del settore, ha proposto tagli molto scalati con un'estetica grunge, dove la frangia laterale vaporosa dona un aspetto romantico ma grintoso.

Anche i tagli lunghi e molto scalati hanno conquistato la scena, con ciocche laterali che incorniciano il volto in modo audace e una frangia sfilata che richiama il fascino bohémien. La versatilità di questi tagli è incredibile: si adattano a diverse texture di capelli, ma sono particolarmente indicati per i capelli mossi, che esaltano le scalature e il volume. Per mantenere il look, basta un prodotto texturizzante e un po di cera per definire le ciocche.

La frangia a tendina, grande tendenza del momento, può essere portata aperta e arricciata, lasciando la fronte protagonista, oppure laterale per un effetto più morbido. I riccioli che accarezzano le tempie incorniciano il viso con eleganza. Questi tagli richiedono poca manutenzione: una spuntatina ogni due mesi è sufficiente per preservare la forma. La tendenza è confermata anche dai saloni di bellezza, dove sempre più clienti richiedono shag e wolf cut personalizzati.

In definitiva, i tagli mossi scalati con frangia sono la scelta perfetta per chi cerca un look moderno, facile da gestire e pieno di personalità, ideale per affrontare la nuova stagione con stile e sicurezza





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