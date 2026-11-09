Taglia su Antonio Tajani: hacker pro-Kremlin minacciano il ministro

Antonio Tajani denuncia una taglia posta dagli hacker filorussi su di sé e sulla sua famiglia. Il Vicepresidente del Consiglio spiega le motivazioni e la sua risposta ferma.

Antonio Tajani, attualmente in carica come Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri, ha annunciato pubblicamente che gruppi di hacker affiliati alla Russia hanno posto una taglia sulla sua testa e su quella dei suoi familiari. L'annuncio è stato formulato tramite un video messaggio diffuso sui principali canali social, in cui il politico italiano ha confermato che gli attori malevoli sono disposti a pagare somme di denaro per ottenere informazioni riservate sulla sua vita privata e sulle sue attività istituzionali.

Minacce Cyber e Difesa dell'Ucraina

Secondo quanto dichiarato dal Capo della Diplomazia italiana, l'obiettivo strategico di questa campagna di intimidazione digitale è chiaro: cercare di spaventare il leader italiano affinché cambi posizione riguardo al supporto fornito a Kyiv. Tajani ha affermato esplicitamente che le minacce sono una diretta conseguenza del suo impegno nel difendere le ragioni dell'Ucraina nei forum internazionali e nel sostenere il Paese invaso contro l'aggressione russa. Il Ministro ha sottolineato come questa pressione esterna sia un tentativo di influenzare la politica estera italiana attraverso metodi illeciti e criminali.

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Reazione Ferma e Impegno per la Pace

Di fronte a queste rivelazioni shock, Antonio Tajani ha ribadito con forza che non si farà intimidire da nessuna parte. Il Vicepresidente del Consiglio ha dichiarato categoricamente di non avere intenzione di ritirarsi o di modificare il suo approccio diplomatico a causa di queste minacce informatiche. Ha assicurato che continuerà a lavorare instancabilmente per la pace in Europa, con l'obiettivo specifico di impedire che tragedie simili a quelle in corso si ripetano in futuro, mantenendo alta la guardia contro qualsiasi forma di estorsione digitale.

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Nuova Frontiera della Guerra Ibrida

La vicenda illustra come la guerra ibrida si stia evolvendo oltre i confini convenzionali del campo di battaglia, colpendo direttamente le figure chiave delle democrazioni occidentali. Minacciare la famiglia dei leader politici rappresenta una tattica sempre più sofisticata per erodere la stabilità dei governi sostenitori di Kiev. L'episodio dimostra la volontà delle reti cyber affiliate a Mosca di colpire non solo le istituzioni, ma anche la sfera privata dei decisori politici che si oppongono ai piani di Moscovia.

Prossimi Passi e Vigilanza

Non sono stati ancora forniti dettagli specifici sulle entità finanziarie coinvolte o sulle modalità tecniche con cui gli hacker tentano di infiltrarsi. Tuttavia, l'annuncio pubblico di Tajani serve a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla crescente minaccia informatica. Si attendono eventuali approfondimenti dalle autorità competenti in materia di cybersecurity e intelligence nazionale, che dovranno monitorare attentamente le attività di queste cellule digitalizzate.