Tagliata la tassa sui pacchi extra-Ue: ecco come cambia per i consumatori

L'Italia elimina la tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra-Ue. Entra in vigore il dazio europeo di 3 euro e la commissione di gestione. Dettagli e costi.

L'Italia ha deciso di abbandonare l'implementazione della tassa nazionale di due euro destinata ai piccoli pacchi provenienti da paesi extra-Unione Europea. Questa decisione, sancita dall'articolo trenta del disegno di legge di bilancio, rappresenta un cambiamento significativo per il settore del commercio elettronico e per i consumatori che effettuano acquisti su piattaforme internazionali. La misura cancella un prelievo che era stato introdotto con la legge di bilancio duemilaventisei ma che non è mai entrato effettivamente in vigore a causa di diversi rinvii.

Eliminata la tassa nazionale sui pacchi

La disposizione legislativa mira a coordinare il sistema fiscale italiano con le nuove disposizioni doganali adottate a Bruxelles. L'obiettivo è evitare una sovrapposizione di oneri che avrebbe gravato eccessivamente sulle importazioni di modico valore. La decisione comporta una riduzione delle entrate annue previste dallo Stato, stimate in novantuno virgola tre milioni di euro. Questa cifra si basa sulle stime aggiornate riportate nella relazione tecnica della manovra finanziaria, che tengono conto dei dati raccolti dall'Agenzia delle Dogane.

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In origine, il governo italiano aveva previsto un gettito annuo di duecentoquarantacinque milioni di euro una volta a regime. Le nuove valutazioni hanno tenuto conto dei cali nelle dichiarazioni doganali registrati nei mesi di luglio e agosto duemilaventisei. Si stima che le spedizioni potenzialmente interessate siano circa sessantuno virgola sette milioni all'anno, con una contrazione ulteriore del settesette per cento dovuta all'aumento dei prezzi finali per i consumatori.

Le nuove regole doganali europee

Con l'abrogazione del contributo nazionale, restano in vigore le misure imposte dall'Unione Europea. Dall'1 luglio duemilaventisei è entrato in vigore un dazio europeo di tre euro per le spedizioni di valore non superiore a centoquarantacinque euro. Questa misura è temporanea e sarà in vigore fino al luglio duemilaventotto. Si tratta di un'onere fisso che si applica automaticamente a ogni spedizione qualificata ai sensi della nuova regolamentazione doganale continentale.

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Inoltre, dall'1 novembre duemilaventisei entra in vigore una commissione di gestione europea di due euro. Questo contributo serve a finanziare i controlli doganali sulle merci importate da paesi extra-Ue e si applica alle vendite a distanza. Il calcolo di questi oneri dipende dalla classificazione doganale delle merci contenute nel pacco. La complessità del sistema risiede nel modo in cui vengono conteggiati i diversi articoli presenti nello stesso invio.

Impatto sui prezzi e sulle piattaforme

La struttura dei costi per gli acquirenti è diventata più articolata rispetto al passato. Ad esempio, un pacco contenente tre magliette della stessa categoria tariffaria potrebbe subire un dazio di tre euro e una commissione di due euro, per un totale di cinque euro più l'Iva. Tuttavia, se lo stesso pacco contiene articoli di categorie diverse, come una maglietta e un orologio, gli oneri possono salire a dieci euro complessivi. Questo meccanismo penalizza le spedizioni miste rispetto a quelle omogenee.

Le piattaforme digitali come Temu, Shein e AliExpress, insieme agli importatori, sono i soggetti responsabili degli adempimenti e dei versamenti. Sebbene il consumatore non versi direttamente i soldi alle autorità doganali, gli operatori possono riflettere questi costi aggiuntivi sui prezzi di vendita finali. Di conseguenza, il costo effettivo degli acquisti online potrebbe aumentare, influenzando le abitudini di consumo e la competitività delle merci provenienti dall'estero.

Reazioni e prospettive future

La cancellazione del contributo italiano è stata salutata con favore dal Codacons. L'associazione dei consumatori ha definito la tassa nazionale un pasticcio amministrativo che avrebbe aggravato ulteriormente il costo degli acquisti sulle piattaforme internazionali. Senza l'intervento del governo, sui pacchi con una singola categoria di prodotto si sarebbero sommati tre euro di dazio europeo, due euro di commissione europea e due euro del contributo italiano nazionale.

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Tale sovrapposizione avrebbe portato a un totale di sette euro prima dell'applicazione dell'Iva. Per il Codacons si trattava di un provvedimento chiaramente penalizzante, soprattutto per i beni di basso valore dove le spese doganali incidono in misura rilevante. Se il Parlamento confermerà l'abrogazione prevista nella manovra, dall'1 gennaio duemilaventisette non entrerà in vigore il contributo nazionale, lasciando spazio esclusivamente al quadro normativo europeo vigente.