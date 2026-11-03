Taglio 6.974 posti scuola: Valditara e la frattura tra Paese legale e reale

Il governo approva il taglio di 6.974 tra docenti e Ata. Valditara critica l'operato precedente. Studenti e intellettuali denunciano la distanza tra risorse e bisogni reali del Paese.

La manovra economica approvata dal governo prevede una drastica riduzione del personale scolastico, con il taglio previsto di 4.925 docenti e 2.049 unità di personale Ata. Questa decisione, ufficiale e quantificata con precisione, è stata giustificata dall'esecutivo con il calo demografico degli alunni. Tuttavia, la mossa ha scatenato immediatamente le proteste dei sindacati, che stanno organizzando mobilitazioni contro la misura. Nei licei ancora occupati dagli studenti, la richiesta principale è di essere finalmente ascoltati sulle condizioni reali dell'istruzione.

Il ministro Valditara critica l'operato precedente

Giuseppe Valditara afferma di non essere stato informato in anticipo dei tagli, affermando che la notizia gli è arrivata tramite le tabelle del ministero dell'Economia. Questo fatto conferma per il titolare del dicastero che il Ministero dell'Istruzione ha un peso politico scarsissimo nelle dinamiche di governo. La competizione tra i ministeri riguarda solitamente Economia, Interno ed Esteri, mentre Istruzione e Sanità sono spesso considerati dicasteri di amministratore di crisi. Valditara cerca di compensare questa marginalità strutturale puntando su una forte connotazione ideologica, enfatizzando i temi della meritocrazia, della disciplina, della valutazione e della responsabilità come pilastri del suo mandato.

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La frattura tra Paese legale e Paese reale

Matteo Saudino interpreta la situazione attuale attraverso una lente storica, richiedendo una distinzione che ricorda la Francia dell'Ottocento. Egli parla di un divario tra il "Paese legale", basato sul suffragio censitario e le decisioni ufficiali, e il "Paese reale", escluso dalla vera rappresentanza politica. Questo scarto, che nel 1848 contribuì alla crisi della monarchia di Luigi Filippo, è oggi visibile nella difficoltà quotidiana di intere fasce sociali. Si tratta di lavoratori dipendenti, partite Iva e famiglie numerose che rinunciano a servizi base come lo sport o il cinema per far fronte alle spese, mentre la politica risponde con bonus rivolti a settori specifici.

Studenti e società civile chiedono risposte concrete

Nelle scuole, questa distanza si manifesta chiaramente nelle richieste degli studenti che spesso rimangono senza risposta. Gli alunni pretendono educazione sessuaffettiva, maggiori investimenti nei laboratori e un'attenzione alla centralità della persona. Allo stesso tempo, si osservano le stesse carenze nel sistema sanitario, con liste d'attesa in aumento. Nonostante la necessità di investimenti reali nell'edilizia scolastica e nella stabilizzazione del personale, le risorse vengono spesso ridotte. Il ministro Valditara insiste sulla centralità della storia italiana e dell'Occidente, ma l'assenza di fondi concreti trasforma queste parole in semplici operazioni ideologiche.

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Priorità di spesa e sfide economiche

Il problema delle coperture finanziarie esiste, dato l'alto debito pubblico italiano, ma le risorse dipendono fortemente dalle scelte politiche. Se non si rafforza il contrasto all'evasione e si esclude una patrimoniale, lo spazio per altre priorità si restringe. Inoltre, l'impegno assunto in sede Nato prevede di arrivare entro il 2035 al 5 per cento del Pil, una cifra che incide sul bilancio nazionale. Contemporaneamente, si continuano con agevolazioni come la flat tax e la definizione delle cartelle, limitando lo spazio per la scuola e la sanità. Si tratta quindi di una scelta precisa su quali risorse destinare ai giovani e quali ai settori più consolidati.

Il giudizio sui giovani e le future generazioni

L'Italia è un Paese di vecchi che contesta praticamente tutto ciò che fanno i ragazzi, giudicandoli prima ancora di ascoltarli. Quando protestano, vengono criticati sia per la troppa pacificità che per la violenza, e la loro musica e moda sono spesso rifiutate. Sembra quasi che si preferisca tenerli ridotti al ruolo di consumatori nei centri commerciali piuttosto che concedere loro uno spazio pubblico. Tuttavia, i ragazzi conoscono bene il mondo adulto che li aspetta: titoli di studio sempre meno valorizzati, lavori sottopagati, affitti proibitivi e trasporti costosi. Per gli studenti immigrati, gli ostacoli iniziali sono ancora maggiori, rendendo la loro inclusione una sfida cruciale per il futuro del sistema.