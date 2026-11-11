Taglio accise diesel fino al 23 novembre: prezzi e dati Mimit

Il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio di 4,88 centesimi al litro. Ecco i nuovi prezzi medi della benzina e del diesel rilevati dal Mimit il 10 novembre.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ( Mef) e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ( Mase) hanno firmato un decreto interministeriale che reintroduce il taglio delle accise sul carburante diesel. Questa misura è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e stabilisce una riduzione pari a 4,88 centesimi al litro, cifra già comprensiva dell'IVA. La validità di questo intervento normativo è fissata fino alla data del 23 novembre, segnando la ripresa del sostegno ai prezzi dopo la precedente scadenza avvenuta la scorsa domenica.

Dettagli tecnici sulla riduzione dei costi

La decisione governativa mira a contenere l'impatto economico sui consumatori e sulle imprese di trasporto, garantendo una diminuzione dei costi di circa 4,9 centesimi per ogni litro di gasolio acquistato. Il meccanismo operativo prevede l'applicazione diretta di questa detrazione sui listini, assicurando che il beneficio arrivi direttamente in pompa senza passaggi intermedi complessi. Questo strumento legislativo rappresenta lo stesso approccio utilizzato nelle precedenti proroghe, confermando la volontà politica di mantenere stabile il costo del combustibile per i motori diesel nel breve termine.

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Posizioni istituzionali e dati dell'Osservatorio

In concomitanza con l'entrata in vigore del provvedimento, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha diffuso i dati aggiornati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, rilevati il giorno 10 novembre. I numeri mostrano che sulla rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità self service si è attestato a 1,998 euro al litro per la benzina. Parallelamente, il gasolio è risultato costare 2,240 euro al litro, valori che riflettono la situazione immediata prima dell'effetto pieno della nuova misura o durante la sua transizione.

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Impatto concreto sui consumatori e prossimi passi

Lungo la rete autostradale, i valori medi in modalità self service risultano leggermente più elevati, registrando 2,028 euro al litro per la benzina e 2,292 euro al litro per il gasolio. Dal Mimit si ricorda inoltre che il price cap a cui hanno aderito le principali compagnie continua a mantenere i prezzi del self-service al di sotto dei 2,00 euro/l per la benzina e dei 2,20 euro/l per il gasolio in gran parte della rete stradale. Con la scadenza fissata al 23 novembre, gli operatori del settore monitoreranno attentamente l'andamento dei mercati internazionali per valutare eventuali ulteriori interventi necessari oltre questa data.