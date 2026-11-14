Taglio attese TFS pubblici: vantaggi economici e scadenze dal 2027

La manovra riduce i tempi di liquidazione TFS per i dipendenti statali. Dal 2027 si anticipa il primo pagamento. Analisi dei guadagni reali con inflazione al 2% o 8%.

Il nuovo disegno di legge di Bilancio introduce una riduzione graduale dei tempi di attesa per la liquidazione del Trattamento di Fine Servizio. Questo cambiamento interessa direttamente i dipendenti pubblici che cessano il servizio per raggiunti limiti di età o di servizio, oppure vengono collocati a riposo d'ufficio. L'obiettivo è garantire un accesso al denaro più rapido, mitigando l'impatto negativo dell'inflazione sul valore reale della somma dovuta. La modifica prevede tre fasi distinte che entreranno in vigore rispettivamente nel 2027, 2029 e 2030. Ogni fase riduce progressivamente il differimento iniziale, portando a eliminare completamente il periodo di attesa obbligatorio dal 2030.

Calcolo vantaggio economico con diverse percentuali

L'Upb ha condotto simulazioni per quantificare il risparmio economico derivante dall'anticipo dei pagamenti. Il confronto utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. Due anni campione illustrano lo scenario: il 2016, con inflazione contenuta, e il 2021, caratterizzato da una forte accelerazione dei prezzi. Per importi di 200mila euro, in uno scenario ad alta inflazione, la perdita dopo dodici mesi è di 23.979 euro e dopo ventiquattro mesi arriva a 27.959 euro. Queste cifre dimostrano come il differimento incida pesantemente sul potere d'acquisto.

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Simulazione impatto riduzione tempi pagamento primo rate

La prima riforma scatta dal 2027, portando l'attesa per il primo pagamento da dodici a nove mesi. Con una liquidazione complessiva di 100mila euro, suddivisa in due rate da 50mila euro, l'anticipo di tre mesi sulla prima rata evita una perdita di circa 370 euro. L'anticipo della seconda rata genera un beneficio simile. Se l'intera somma viene anticipata di tre mesi, il vantaggio è di circa 500 euro con un'inflazione annua del 2%, salendo a 1.900 euro con un'inflazione dell'8%. Con sei mesi di anticipo, i benefici raggiungono 1.000 euro e 3.800 euro rispettivamente.

Eliminazione differimento iniziale dal ventottesimo anno

Dal 2030, il differimento iniziale verrà completamente eliminato. Il pagamento decorrerà dalla cessazione dal servizio, fermo restando il tempo necessario agli adempimenti amministrativi dell'ente erogatore. In questa configurazione, l'intera somma viene anticipata di nove mesi rispetto alle regole precedenti. Il valore conservato arriverebbe a circa 1.500 euro in uno scenario con inflazione al 2% e a circa 5.600 euro in quello all'8%. I dati sono basati su tassi di inflazione costanti applicati all'importo complessivo, evidenziando la perdita di valore reale se il denaro non viene incassato tempestivamente.

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Nuove scadenze rateizzazione pagamento TFS pubblici

Il calendario aggiornato prevede scadenze precise per ciascuna rata. Dal 2029, la prima rata arriverà dopo sei mesi, anziché nove. La seconda rata sarà anticipata di tre mesi, passando da ventuno a diciotto mesi dalla cessazione. Nel 2027, l'attesa per la prima rata scende a tre mesi, mentre la seconda sarà corrisposta dopo quindici mesi. La seconda rata continuerà ad arrivare dopo dodici mesi dal primo pagamento anche dopo l'eliminazione del differimento iniziale dal 2030. Il Trattamento di Fine Servizio nominale resta invariato, ma viene incassato prima, conservando una quota maggiore del proprio valore reale.

Aumento soglia unicità pagamento per dipendenti pubblici

L'intervento legislativo non riguarda solo i tempi, ma anche la modalità di pagamento in relazione all'importo totale. La soglia entro cui il Trattamento di Fine Servizio viene pagato in un'unica soluzione subirà un aumento progressivo. Partendo dagli attuali 50mila euro, la soglia salirà a 60mila euro nel 2031, 70mila nel 2032, 80mila nel 2033 e 90mila nel 2034. Questa modifica interessa specificamente i dipendenti che cessano il servizio per raggiunti limiti di età. Il meccanismo mira a semplificare le procedure di erogazione per importi sempre più elevati.

Pagamento unico totale a partire dal primo gennaio 2035

Dal primo gennaio 2035, per i dipendenti che cessano il servizio per limiti di età, verrà eliminata la rateizzazione. L'intero trattamento sarà corrisposto in un'unica soluzione. Questa misura rappresenta il completamento del percorso graduale iniziato negli anni precedenti. Il risultato finale dipenderà dall'andamento effettivo dei prezzi durante i periodi di transizione. La liquidazione anticipata consentirà ai beneficiari di utilizzare immediatamente le risorse finanziarie, proteggendole dall'erosione inflazionistica che caratterizza gli anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.