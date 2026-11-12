Taglio Irpef 55mila euro: solo 3,25 milioni ne beneficiano, dati Upb

L'Upb stima un risparmio medio di 444 euro per i dirigenti, lasciando indietro giovani e operai. Il fisco perde 1,45 miliardi per interventi mirati ma critici.

L'azienda di consulenza fiscale Unione Nazionale delle Associazioni Tra Consumatori, Produttori e Utenti, nota come Upb, ha presentato le stime ufficiali riguardante l'impatto del nuovo taglio Irpef fino a 55mila euro di reddito. Secondo i calcoli elaborati dall'associazione, la misura interessa circa 3,25 milioni di contribuenti, che rappresentano l'8% del totale dei contribuenti in Italia.

La distribuzione diseguale del beneficio fiscale

I dati elaborati dall'Upb rivelano una netta disparità nella distribuzione del beneficio fiscale tra le diverse categorie professionali. Il taglio della tassazione beneficia prevalentemente i dirigenti, che usufruiscono dell'agevolazione nell'89% dei casi, con una riduzione media delle imposte di 444 euro. Questa cifra rappresenta il beneficio economico più elevato tra tutte le categorie professionali prese in esame.

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Al contrario, gli impiegati rappresentano solo il 12% dei beneficiari del taglio Irpef, ottenendo una riduzione media molto più contenuta pari a 52 euro. La categoria che risente meno dell'intervento sono gli operai, tra i quali solo l'1% riesce ad accedere al beneficio, con un risparmio medio di appena 4 euro. Queste cifre evidenziano come la misura sia strutturata per favorire le fasce di reddito più alte.

Il divario geografico e la mancanza di giovani

Oltre alla disparità professionale, l'analisi dell'Upb evidenzia un marcato squilibrio territoriale nel godimento dei vantaggi fiscali. Nel Mezzogiorno d'Italia, il beneficio medio percepito dai contribuenti è meno della metà rispetto a quello registrato nelle regioni del Centro-Nord. Questa differenza geografica accentua ulteriormente le disuguaglianze economiche tra le diverse aree del Paese.

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Un'altra criticità rilevata dall'associazione è l'effettiva esclusione dei giovani dal sistema di benefici. I contribuenti fino a 35 anni, infatti, sono di fatto esclusi dalle agevolazioni previste dal taglio Irpef fino a 55mila euro. La struttura del beneficio non riesce quindi a intercettare le necessità delle fasce più giovani della popolazione attiva.

Critiche di Lilia Cavallari sulla riforma

Lilia Cavallari, presidente dell'Upb, ha espresso le critiche dell'associazione durante l'audizione ufficiale sulla manovra economica. Ha dichiarato che gli interventi sulla tassazione dei redditi delle persone fisiche riducono il prelievo fiscale solo per specifiche categorie di contribuenti. Secondo Cavallari, questa scelta non affronta affatto le criticità strutturali dell'Irpef, ma le accentua invece, confermando l'inefficacia della riforma.

Il taglio Irpef fino a 55mila euro, secondo le stime dell'Upb, genera una riduzione complessiva del gettito fiscale stimata in 1,45 miliardi di euro. Questa perdita di entrate per lo Stato è giustificata dall'associazione come uno sbaglio strategico, dato che i fondi potrebbero essere destinati a interventi più equi e strutturali per il sistema tributario italiano.

Contesto politico e impegno sul genere

Nel medesimo contesto politico, è emersa la posizione del Movimento 5 Stelle riguardo alla rappresentanza di genere. Franco Cardini, presidente del M5s, ha risposto all'appello di HuffPost per la parità di genere nelle liste elettorali. Il Movimento 5 Stelle ha già il 42% di donne tra gli eletti, un dato che rappresenta una percentuale significativa rispetto ad altre formazioni politiche.

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Cardini ha assunto l'impegno ufficiale di migliorare ulteriormente la presenza femminile in futuro. Ha ammesso che, per come è fatta la legge elettorale attuale, si rischia di avere ancora meno donne in Parlamento. Questa dinamica è definita una delle più grandi storture del sistema democratico vigente, motivando la necessità di interventi correttivi.