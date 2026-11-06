Taipei: Le relazioni con il Paraguay sono stabili dopo le dimissioni di Pena

Taipei conferma la solidità dei legami con il Paraguay nonostante le dimissioni del presidente Santiago Peña. Analisi dell'impatto geopolitico e dei prossimi passi.

Taipei ha dichiarato fermamente che i suoi stretti legami diplomatici con il Paraguay non risentono delle recenti turbolenze politiche in Sud America. Questa rassicurazione è arrivata dopo che il presidente paraguaiano Santiago Peña ha rassegnato le dimissioni, un evento che ha scosso le fondamenta della relazione tra i due paesi e ha sollevato interrogativi sulla futura stabilità delle partnership regionali. La posizione di Taipei mira a stabilizzare il quadro relazionale in un momento di alta tensione geopolitica nel continente.

Stabilità Diplomatica e Risposte Istituzionali

Il Ministero degli Affari Esteri di Taipei ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sottolineando come Taiwan e il Paraguay continuino a intrattenere rapporti di cooperazione stretti e produttivi. L'agenzia governativa ha specificato che i progetti collaborativi attivi vanno direttamente a beneficio del benessere e delle condizioni di vita della popolazione paraguaiana. I funzionari di Taipei hanno affermato che gli sviluppi interni nella situazione politica di Asuncion non incidono sull'amicizia preesistente né rallentano i progressi delle iniziative congiunte già in corso.

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Il viceministro degli Esteri Chen Ming-chi ha confermato, in dichiarazioni riportate dai media locali il 6 novembre, che il governo taiwanese sta monitorando da vicino ogni evoluzione politica nel vicino sudamericano. Ha aggiunto che Taipei rispetta pienamente il sistema costituzionale e i processi democratici del Paraguay. Il ministero ha ribadito la volontà di mantenere buoni contatti con il governo paraguaiano e con il suo partito di governo, assicurando che il canale diplomatico rimane aperto e funzionale nonostante la crisi.

Contesto Geopolitico e Pressioni Cinesi

Il Paraguay rimane uno degli ultimi dodici paesi al mondo a mantenere relazioni diplomatiche formali con Taiwan. Questa alleanza storica è sotto costante pressione da parte della Repubblica Popolare Cinese, che considera l'isola una sua provincia senza diritti sovrani. La Cina ha attaccato ferocemente il viaggio di Peña a Taipei avvenuto lo scorso 8 maggio 2026, definendo il presidente e i suoi colleghi "pedine delle forze separatiste". Questa retorica aggressiva si inserisce in una strategia più ampia di Pechino per isolare diplomaticamente l'isola.

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La situazione si è ulteriormente complicata dopo che la Cina ha sanzionato diversi ministri paraguaiani e del Belize nel mese precedente alle dimissioni di Peña. Queste sanzioni mirano a punire i leader che mantengono laici con Taipei. Il contesto regionale è diventato sempre più controverso all'interno dello stesso Paraguay, dove politici e leader aziendali discutono apertamente dei benefici economici derivanti dall'alleanza con l'isola asiatica rispetto a un eventuale cambio di alleanze verso Pechino.

Impatto Economico e Prospettive Future

Alcuni esponenti politici ed imprenditori paraguaiani hanno espresso dubbi sul fatto che le relazioni con Taiwan abbiano portato significativi vantaggi economici al loro paese. Questa crescente inquietudine interna suggerisce che la pressione per un riorientamento verso la Cina potrebbe aumentare nel breve termine. Il dibattito nazionale evidenzia la tensione tra la lealtà diplomatica storica e le esigenze pratiche di sviluppo economico e integrazione commerciale con la potenza asiatica.

Taipei rimane uno dei pochi alleati rimasti, dato che paesi come Honduras e Nauru hanno recentemente interrotto i rapporti. L'Honduras ha cessato le sue relazioni decennali con Taipei nel 2023, mentre la minuscola nazione insulare del Pacifico di Nauru è stata l'ultimo paese a farlo nel 2024. Questa tendenza alla deriva verso Pechino aumenta la pressione su Taipei per dimostrare il valore tangibile della sua presenza diplomatica in Sud America attraverso progetti concreti e sostenibili.

Le prossime mosse diplomatiche di Taipei saranno cruciali per consolidare la fiducia dei partner paraguaiani. Il governo continuerà a sottolineare l'impatto positivo dei progetti di cooperazione esistenti sulla vita quotidiana dei cittadini. La stabilità delle relazioni dipenderà dalla capacità di Taipei di adattarsi alle dinamiche politiche interne del Paraguay e di contrastare efficacemente l'influenza economica cinese nella regione.