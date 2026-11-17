Il ministero della Difesa di Taiwan conferma l'avvistamento di due aerei militari russi nella zona ADIZ martedì 17 novembre. Ecco i dettagli sulla rotta e le reazioni.

Il Ministero della Difesa di Taiwan ha confermato martedì 17 novembre il rilevamento di due velivoli militari russi entrati nella zona di identificazione della difesa aerea dell'isola. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, segnando un nuovo episodio di tensione geopolitica nel Pacifico sud-orientale e attirando l'attenzione internazionale sulle dinamiche navali e aeree nella regione.

Dettaglio della rotta e monitoraggio russo

I due aerei militari russi sono stati individuati mentre entravano nell'ADIZ provenendo da nord-est. Dopo aver percorso una traiettoria attraverso lo spazio aereo situato a est dell'arcipelago taiwanese, i velivoli hanno effettuato l'uscita dalla zona monitorata a sud della contea orientale di Taitung. La dichiarazione ufficiale rilasciata dal Ministero della Difesa di Taiwan descrive l'accaduto con terminologia precisa, sottolineando la capacità di monitoraggio attiva delle forze locali.

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Le autorità taiwanesi hanno impiegato mezzi congiunti di intelligence, sorveglianza e ricognizione per tenere sotto controllo l'intero percorso dei velivoli stranieri. Il Ministero ha dichiarato di aver risposto in modo appropriato alle manovre, pur omettendo di fornire dettagli specifici sulla natura della risposta dispiegata per contenere l'ingresso nel territorio aereo sorvegliato.

Contesto regionale e protesta nipponica

Questa operazione aerea si inserisce in un contesto più ampio che coinvolge anche il Giappone, il quale ha recentemente manifestato il proprio disappunto nei confronti di Mosca. In precedenza, il governo giapponese ha presentato una formale protesta a Mosca dopo che due velivoli, ritenuti di proprietà russa, avevano violato lo spazio aereo nazionale.

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La violazione dello spazio aereo giapponese si è verificata al largo dell'isola di Okinoshima, situata nella parte sud-occidentale della prefettura di Fukuoka. La notizia è stata resa nota dal segretario capo di gabinetto Minoru Kihara, evidenziando come la presenza di aerei russi stia diventando una fonte di preoccupazione condivisa tra alleati strategici nella regione asiatica.

Storico delle incursioni e sanzioni internazionali

Taipei non è nuova a questo tipo di attività straniere nei pressi delle proprie acque. Nel 2023, le autorità avevano già avvistato due navi da guerra russe al largo della costa orientale, reagendo immediatamente con l'invio di propri aerei e navi da guerra per mantenere una costante sorveglianza visiva sulla situazione.

La posizione di Taiwan rispetto alla Federazione Russa si è indurita negli ultimi anni, specialmente dopo l'invasione dell'Ucraina. Taipei ha deciso di aderire alle sanzioni di ampia portata imposte a Mosca dagli Stati Uniti e dai loro alleati occidentali, allineandosi a una politica di isolamento diplomatico ed economico del governo di Vladimir Putin.

Tensione costante con Pechino e prossimi passi

Il contesto di questa incursione russa è ulteriormente complicato dalla presenza costante di navi della marina cinese e di aerei dell'aeronautica militare cinese nelle vicinanze dell'isola. Negli ultimi sei anni, Taiwan ha segnalato regolarmente attività di monitoraggio e pressione da parte di Pechino, che cerca di far valere le proprie rivendicazioni territoriali su un'area che governa democraticamente.

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La segnalazione di Ben Blanchard per Reuters sottolinea come la situazione rimanga fragile. Il governo di Taipei continua a gestire questa dualità di minacce, cercando di bilanciare la difesa contro le pressioni cinesi con la risposta alle attività militari di potenze esterne come la Russia e il loro impatto sulla stabilità regionale del Pacifico.