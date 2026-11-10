Taipei shock: Nvidia e FBI indagano su Jensen Huang per presunta spia cinese

Jensen Huang affronta indagini di Nvidia e FBI per presunta relazione con una potenziale spia cinese. Gli abitanti di Taipei reagiscono con shock e sostegno.

Il CEO di Nvidia Jensen Huang si trova al centro di una complessa inchiesta internazionale che coinvolge il suo consiglio di amministrazione e l' FBI, mentre la sua città natale, Taiwan, esprime un misto di shock e leale sostegno verso la figura considerata una rock star locale. Le rivelazioni riguardanti la sua relazione con una donna che potrebbe essere stata utilizzata come agente di intelligence cinese hanno innescato un'ondata di incredulità nella comunità tecnologica globale e tra i residenti di Taipei, dove Huang è spesso salutato con entusiasmo durante le sue visite.

Il mercato Siping di Taipei, luogo di ritrovo abituale per Huang durante i suoi viaggi nella capitale taiwanese, è diventato un palcoscenico emotivo per gli abitanti del posto che faticano a conciliare l'immagine pubblica del magnate con le gravi accuse di possibile spionaggio straniero. Hsiao Kui-yu, il proprietario di 68 anni della Yuchan Candied Fruit, ha espresso il suo profondo scetticismo verso le notizie circolanti, definendole inizialmente come bugie o fake news.

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Reazioni locali e supporto ai residenti

Hsiao Kui-yu ha rivelato a Reuters di aver sempre considerato Huang un capo eccezionale, dotato di una particolare attenzione verso il benessere delle persone con cui entra in contatto. La sua reazione, tipica di molti commercianti che hanno interagito con il fondatore di Nvidia, riflette una delusione profonda e una resistenza psicologica ad accettare che una persona così rispettata possa essere stata bersaglio o coinvolta in operazioni di spionaggio.

Allo stesso modo, Ray Wang, il barbiere personale di Jensen Huang di 57 anni, ha confermato di aver stretto un legame duraturo con l'amministratore delegato sin dalla sua prima visita al suo salone di lusso nel 2017. Wang ha espresso la sua intenzione di scrivere una lettera di incoraggiamento, ma ha scelto di aspettare tempi migliori, riconoscendo l'elevata occupazione e la pressione mediale che Huang sta attualmente affrontando.

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Indagini FBI e posizione del governo

L'inchiesta portata avanti dall'FBI e dal consiglio di amministrazione di Nvidia mira a determinare con precisione se Huang sia stato effettivamente preso di mira da un'operazione di intelligence straniosa durante la sua relazione con la donna in questione. Le autorità hanno l'obiettivo di stabilire se ci siano stati tentativi di manipolazione o raccolta di informazioni sensibili legate alle avanzate tecnologie dell'intelligenza artificiale sviluppate dalla sua azienda.

Il governo taiwanese, storicamente cauto e diffidente verso le mosse di Pechino a causa della contesa sulla sovranità dell'isola, ha finora rifiutato di commentare direttamente i dettagli specifici del caso, evitando di esprimere un giudizio ufficiale sulla natura spionistica delle accuse. Rappresentanti governativi hanno dichiarato di non disporre né di prove né dell'autorità legale per condurre indagini autonome in questa materia, rimandando alle autorità federali statunitensi.

Impatto sul contesto geopolitico e tecnologico

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che Huang è nato a Tainan, la storica capitale di Taiwan, prima di migrare negli Stati Uniti durante l'infanzia e di diventare uno dei volti più riconoscibili della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Il suo sostegno pubblico alle aziende tecnologiche locali, in particolare TSMC, il più grande produttore di chip su contratto al mondo, ha reso il legame tra il magnate e la sua terra natale un simbolo di orgoglio nazionale e prosperità economica.

Mentre il mondo tecnologico globale osserva con attenzione gli sviluppi legali, l'opinione pubblica a Taipei continua a dibattere sulla natura umana delle figure pubbliche. Accademici come Liu I-li sostengono che un individuo non debba essere giudicato esclusivamente per un singolo errore, invitando a una valutazione più complessa e comprehensiva della vita privata e professionale di Huang. L'episodio potrebbe comunque segnare un punto di svolta significativo nella percezione pubblica della sicurezza nazionale nel settore tecnologico emergente.