Taiwan denuncia la prima operazione coordinata di guardia costiera e nave di ricerca cinese vicino alle isole Pratas

Una nave della guardia costiera cinese e un'imbarcazione di ricerca oceanografica hanno effettuato una manovra congiunta provocatoria nelle acque attorno alle isole Pratas, intensificando le tensioni tra Taiwan e la Cina nel Mar Cinese Meridionale.

Taiwan ha denunciato un nuovo episodio di tensione nella zona del Mar Cinese Meridionale , segnalando la prima operazione coordinata tra una nave della guardia costiera cinese e un'imbarcazione di ricerca oceanografica finalizzata a provocare Taipei.

L'incidente si è verificato nei pressi delle isole Pratas, un atollo disabitato ma di rilevanza strategica, situato nella parte più settentrionale del mare e amministrato da Taiwan come parco nazionale. Secondo il comunicato emesso dalla guardia costiera taiwanese, la nave cinese è avvicinata alle Pratas venerdì, per poi essere seguita, il giorno successivo, da un veicolo di indagine oceanografica.

Le autorità di Taiwan hanno sottolineato che si tratta del primo caso osservato di coordinamento tra unità di vigilanza costiera e di ricerca della Cina, con l'obiettivo esplicito di mettere alla prova le difese e la determinazione dell'isola. La guardia costiera taiwanese ha inviato in risposta le proprie unità, ribadendo che le acque intorno all'atollo rientrano nella sovranità marittima di Taiwan e che non accetterà alcuna provocazione.

Le isole Pratas, poste a più di 400 chilometri dalla costa taiwanese e a breve distanza da Hong Kong, sono state identificate dagli esperti di sicurezza come un punto vulnerabile, potenzialmente esposto a future operazioni cinesi sia di natura militare sia di pressione politica. Pechino, attraverso l'Ufficio per gli Affari di Taiwan, non ha fornito commenti ufficiali, ma le dichiarazioni della guardia costiera cinese hanno sottolineato che le attività erano finalizzate all'applicazione della legge e hanno affermato che "il futuro di Taiwan risiede nella riunificazione nazionale".

In risposta, il comando taiwanese ha trasmesso un messaggio di contrasto, invitando la Cina a cessare ogni azione che minacci la pace e a perseguire la democrazia come via legittima per servire il proprio Paese. Questo episodio si inserisce in un più ampio contesto di crescente assertività cinese nel Mar Cinese Meridionale, dove Pechino cerca di consolidare la propria sovranità su una serie di isole e scogliere contese, spesso attraverso l'uso di navi civili e forze di sicurezza costiera.

Taiwan, che mantiene una posizione di autogoverno e respinge le pretese di Pechino, considera la questione della sovranità marittima una componente fondamentale della propria sicurezza nazionale. Le autorità taiwanesi hanno accusato la Cina di creare una "falsa illusione" di giurisdizione sull'area, e hanno ribadito che le provocazioni non saranno tollerate.

L'evento del 6 giugno 2026, riportato da Reuters, evidenzia come le tensioni tra le due potenze possano intensificarsi, con il rischio di ulteriori incidenze nella regione, soprattutto se le parti non troveranno canali diplomatici capaci di gestire le divergenze in modo pacifico





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