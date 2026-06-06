Il direttore dell'American Institute in Taiwan, Raymond Greene, ha affermato che gli Stati Uniti attendono con ansia ulteriori investimenti per la modernizzazione militare di Taiwan. Il governo di Taiwan sta cercando di far approvare i fondi tagliati per la difesa.

Taiwan deve "spendere in modo più intelligente" per le sue difese e imparare le lezioni dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente sull'uso dei droni per garantire l'equilibrio militare con la Cina .

Il direttore dell'American Institute in Taiwan, Raymond Greene, ha affermato che gli Stati Uniti attendono con ansia ulteriori investimenti. Il governo di Taiwan sta cercando di far approvare i fondi tagliati, che erano destinati a sistemi di produzione nazionale come droni e missili, per scoraggiare meglio la Cina, che considera l'isola governata democraticamente come un proprio territorio.

I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente hanno dimostrato che i droni stanno cambiando il carattere della guerra, offrendo enormi opportunità a Taiwan per ristabilire l'equilibrio militare tra le due sponde dello Stretto





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