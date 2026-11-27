Taiwanese voters cast ballots for mayors on Saturday, a key test for the DPP and KMT ahead of the 2028 presidential race, with China monitoring closely despite local issues dominating the campaign.

Il 28 novembre 2026, gli elettori taiwanesi si sono recati alle urne per scegliere i sindaci e i capi contea in tutta l'isola, segnando una data cruciale nel calendario politico regionale. Questa consultazione elettorale si configura come un importante termometro del sostegno ai partiti in vista delle elezioni presidenziali programmate per il 2028, un momento che definirà la direzione futura della gestione di Taiwan.

Nonostante la Cina abbia seguito da vicino ogni fase della campagna elettorale, la questione del rapporto con Pechino non è emersa come tema centrale nei dibattiti pubblici. La campagna nelle 22 città e contee di Taiwan si è concentrata prevalentemente su problematiche locali di immediata rilevanza per la cittadinanza, come i sistemi di trasporto pubblico e la tutela dell'ambiente, riflettendo le priorità quotidiane degli abitanti dell'isola.

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Puma Shen e le Tensioni con la Cina

Puma Shen, candidato del Partito Democratico Progressista (DPP) alla carica di sindaco di Taipei, si è trovato al centro di intense attenzioni internazionali e locali. La Cina ha formalmente denunciato Shen, definendolo un elemento indesiderato e indicando che la polizia cinese lo avrebbe ricercato per reati legati al separatismo, un'accusa respinta dal candidato.

In un'intervista recente, Puma Shen ha chiarito che la polizia cinese non lo aveva mai contattato direttamente e ha sostenuto che il risultato delle elezioni di Taipei rappresenterà, indipendentemente dall'esito finale, una vittoria per i principi democratici di fronte alle pressioni esercitate da Pechino. Questa posizione sottolinea la determinazione del DPP a mantenere la propria autonomia decisionale contro le ingerenze esterne.

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Presenza Militare e Posizioni Istituzionali

Il contesto geopolitico si è fatto teso nella settimana precedente al voto. Venerdì, il Ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di aver individuato 30 aerei militari cinesi in attività intorno all'isola. Di questi, 26 velivoli hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, partecipando a quella che Taipei ha definito una "pattuglia congiunta di prontezza al combattimento" insieme a navi da guerra.

Il Ministero della Difesa cinese non ha risposto alle richieste di commento relative a queste operazioni. Tuttavia, giovedì, l'entità governativa aveva affermato che la "riunificazione" è una tendenza inarrestabile e ha invitato il popolo taiwanese a sentirsi più sicuro grazie all'esercito del popolo, presentandolo come una forza protettiva, posizione che Pechino ribadisce nonostante il rifiuto di Taipei di accettare le sue rivendicazioni di sovranità.

Analisi del Scenario Politico e Sfide Future

La competizione per la carica di sindaco di Taipei rappresenta la gara principale da osservare, con l'attuale sindaco del Kuomintang (KMT), Chiang Wan-an, che affronta una sfida seria da parte di Puma Shen. Shen, un accademico diventato parlamentare ed esperto di guerra dell'informazione cinese, offre un profilo alternativo a quello del candidato uscente, evidenziando le divergenze strategiche tra i due principali partiti.

Altre corse significative includono New Taipei, la città più popolosa dell'isola attualmente governata dal KMT, e Kaohsiung, nel sud, dove il DPP storicamente detiene il controllo ma dove il KMT ha condotto una campagna aggressiva per conquistare questo tradizionale avamposto. Questi risultati saranno fondamentali per valutare la forza residua di entrambi i partiti.

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Prospettive per le Elezioni del 2028

Le manovre per le prossime elezioni presidenziali e parlamentari, che si terranno all'inizio del 2028, inizieranno seriamente dopo i risultati di sabato. Il presidente Lai Ching-te, apparso al fianco di Puma Shen durante un comizio elettorale, è destinato a candidarsi per un secondo mandato, come consentito dal massimo previsto dalla costituzione taiwanese.

Il Kuomintang non ha ancora confermato il suo candidato ufficiale, ma l'ex giornalista Lu Shiow-yen, sindaco di Taichung, è considerato il favorito interno del partito. Storicamente, il KMT favorisce stretti legami con Pechino, con cui il governo cinese rifiuta di dialogare etichettando Lai come "separatista", mentre il presidente sostiene che solo il popolo taiwanese può decidere il proprio futuro.