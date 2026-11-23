Taiwan's Kuomintang party scored a decisive victory in local elections, winning 14 counties and cities compared to the DPP's five, signaling a shift in voter sentiment ahead of the 2028 presidential race.

Le elezioni locali tenutesi a Taiwan hanno rappresentato un momento cruciale nel panorama politico dell'isola, offrendo un'istantanea dettagliata dello stato di salute dei principali partiti politici a due anni di distanza dalle prossime consultazioni presidenziali e parlamentari programmate per il 2028.

La competizione elettorale, che si svolge ogni quattro anni, ha visto il rinnovo di tutte le cariche amministrative nelle ventidue città e contee, inclusi i sindaci, i magistrati delle contee, i consiglieri comunali e altri funzionari di livello inferiore. I risultati, divenuti rapidamente chiari entro la sera del giorno delle votazioni, hanno evidenziato uno spostamento significativo dell'ago della bilancia verso l'opposizione, evidenziando le dinamiche sociali e politiche interne all'isola senza un'enfasi eccessiva sulla delicata questione delle relazioni con la Cina continentale.

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Durante la campagna elettorale, i candidati hanno privilegiato temi di natura strettamente locale, come la gestione del trasporto pubblico, la sostenibilità ambientale e i servizi comunali, piuttosto che il controverso argomento del rapporto con la Cina, che l'isola democraticamente governata affronta come un'entità politicamente distinta ma territorialmente reclamata dal governo di Pechino. I sindaci e gli amministratori locali non sono direttamente responsabili della politica estera o delle relazioni con la Cina, rendendo questi temi secondari rispetto alle necessità quotidiane della popolazione.

Referendum sul nucleare diviso elettori

Un elemento distintivo di questo scrutinio è stato il referendum promosso dall'opposizione sulla questione nucleare. La domanda sottoposta agli elettori chiedeva se supportassero il governo nel rilanciare l'economia attraverso l'energia nucleare e nell'abolire la politica energetica della patria libera dal nucleare.

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Il governo taiwanese aveva già segnalato la propria apertura a un possibile riavvio delle centrali nucleari, considerando che l'ultima struttura di questo tipo è stata chiusa nel 2025, creando un dibattito acceso tra sostenitori della transizione energetica verde e fautori della ripresa del nucleare per la stabilità della rete elettrica. I risultati finali hanno visto una netta vittoria per il Kuomintang, il principale partito di opposizione, che ha conquistato quattordici città e contee contro le cinque del Partito Democratico Progressista al governo.

Il Partito Popolare di Taiwan ha ottenuto due vittorie, mentre un candidato indipendente ha trionfato in una singola circoscrizione. L'attenzione si è concentrata sui sei comuni più ricchi e popolosi, considerati barometri politici fondamentali. La sfida più seguita è stata quella per la sindaco di Taipei, dove l'uscente Chiang Wan-an del Kuomintang ha superato la sfida lanciata da Puma Shen del DPP, un accademico diventato parlamentare ed esperto di disinformazione cinese.

Elezioni locali anticipano presidenziali 2028

Anche la contea di New Taipei, la città più popolosa, attualmente guidata dal KMT, e Kaohsiung, storica roccaforte del DPP nel sud, sono state teatri di accesi confronti. I risultati di queste elezioni locali segnano l'inizio formale delle manovre per la selezione dei candidati alle prossime elezioni presidenziali.

Mentre il presidente Lai Ching-te è quasi certo di concorrere per un secondo e ultimo mandato costituzionale, il Kuomintang deve ancora confermare il proprio candidato, con l'ex giornalista Lu Shiow-yen, attuale sindaco di Taichung, come favorito, mentre il sindaco di Taipei Chiang è considerato un candidato probabile ma più orientato alle elezioni del 2032.