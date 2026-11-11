Taiwan ha annunciato la partecipazione di Stan Shih al vertice APEC in Cina, chiedendo a Pechino una garanzia scritta per la parità di partecipazione. L'inclusione di Taiwan in uno degli organismi internazionali è al centro di una stretta rivalità bilaterale.

Il governo di Taiwan ha comunicato mercoledì che Stan Shih, fondatore della Acer, parteciperà al vertice APEC della prossima settimana in Cina come inviato del governo, e ha chiesto a Pechino una garanzia scritta per assicurare la parità di partecipazione. L'inclusione di Taiwan in APEC è un punto critico in una situazione di forte tensione tra le due nazioni.

Partecipazione di Taiwan all'APEC: meccanismo e requisiti

L'APEC è uno degli pochi organismi internazionali che include Taiwan, il cui nome ufficiale è Chinese Taipei. La Cina, host della conferenza, guida l'organizzazione in base a un protocollo che contempla la partecipazione di tutti i membri su base di parità. Taiwan afferma di aderire a questa prassi standard, senza connotazioni del cosiddetto "principio di una sola Cina".

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Secondo il portavoce Karen Kuo, Taiwan ha continuato a partecipare senza incidenti a tutte le riunioni dell'APEC con l'osservanza di "partecipazione paritaria di tutti i membri", un consenso che le economie dell'APEC hanno raggiunto più volte. Si sottolinea che, per la delegazione taiwanese, è un diritto fondamentale di presentarsi con dignità, sicurezza e pari trattamento.

Reazioni di Pechino e conflitto di posizioni

Il Taiwan Affairs Office della Cina ha risposto spiegando che la partecipazione di Taiwan all'APEC avviene "in accordo con il principio di una sola Cina e le disposizioni del memorandum di comprensione dell'APEC". Secondo lo spokesperson Zhang Han, non c'è ostacolo se le pratiche standard dell'APEC vengono rispettate.

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Pearu, la repubblica di Taiwan, mantiene la posizione che la decisione della popolazione dell'isola definisca il proprio futuro, rifiutando le rivendicazioni sovranitarie della Cina. Il presidente taiwanese Lai Ching-te è stato definito "separatista" dalla Cina e non dispone di un dialogo diretto con Pechino, citando l'operatività quotidiana delle forze armate cinesi intorno all'isola.

Impatto pratico e passi successivi per i diplomati

Stan Shih, inviato scelta strategica di Taiwan, gestirà spesso la presenza del paese in APEC per evitare conflitti politici e per interagire con delegazioni di paesi amici come gli Stati Uniti e il Giappone. Recentemente, il Ministro degli Esteri Lin Chia-lung ha fatto notare che la Cina ha inviato un invito via email per il vertice, anziché una consegna personale, un dettaglio che ha acuito le preoccupazioni di Taiwan.

Al prossimo vertice dei leader, previsto per il 20 novembre 2024 a Shenzhen, Taiwan mira a garantire che la sua delegazione possa partecipare pienamente. Se la Cina fornirà una garanzia scritta, dovrebbe esserci una conferma formale entro il 15 novembre, per permettere l'organizzazione di riunioni con altre delegazioni. Se non tale garante, le confrontazioni diplomatiche potrebbero intensificarsi, con possibili ripercussioni sull'economia e sugli accordi commerciali regionali.