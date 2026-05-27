Taiwan: Presidente Lai esorta a rafforzare i legami con gli USA e a preservare la pace nello Stretto

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te ha ribadito la necessità di consolidare la partnership con gli Stati Uniti in un momento di incertezza generato dalle dichiarazioni di Trump sulle armi. In un incontro con il massimo diplomatico americano a Taipei, ha sottolineato la solidità delle relazioni bilaterali e l'impegno di Taiwan a non cambiare lo status quo con la forza, mentre la Cina intensifica le pressioni militari e diplomatiche.

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te ha dichiarato mercoledì, durante un evento con Raymond Greene, il più alto diplomatico statunitense a Taipei, che l'isola intende rafforzare i legami con gli Stati Uniti e garantire la pace nello Stretto di Taiwan .

Le sue affermazioni arrivano in un contesto di crescente tensione dopo le recenti dichiarazioni del Presidente americano Donald Trump riguardo alla vendita di armi a Taiwan, definita una "merce di scambio", e l'incertezza su un nuovo pacchetto di armamenti. Lai ha sottolineato che la relazione con gli Stati Uniti è "solida come una roccia", fondata su libertà e democrazia, e ha chiesto una cooperazione economica più profonda.

Ha ribadito che Taiwan non permetterà a nessuna forza di alterare lo status quo con la coercizione, confermando l'impegno per la stabilità nella regione. La Cina, che rivendica la sovranità sull'isola e non esclude l'uso della forza, ha intensificato la presenza militare attorno a Taiwan e chiede la fine delle vendite di armi americane.

Gli Stati Uniti, sostenitori principali di Taiwan in base al Taiwan Relations Act del 1979, continuano a fornire mezzi difensivi, mentre il governo taiwanese afferma che solo il popolo dell'isola può decidere il proprio futuro, respingendo le pretese di Pechino





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Taiwan Stati Uniti Lai Ching-Te Trump Xi Jinping

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dalla biennale a Gaza, dalla benzina a Taiwan, ecco gli ultimi elenchi di Salvini(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2026 Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha partecipato ed è intervenuto alla chiusura della 11esima scuola politica della Lega a Roma...

Read more »

China increases military presence around Taiwan as Taipei heads for talks with Beijing.China has carried out a 'readiness patrol' near Taiwan in a week, increasing its military presence around the island. Taiwan has detected aircrafts, including J-16 fighters and drones. Taiwan has also faced off with a Chinese coast guard ship near Pratas Islands and detailed the number of Chinese ships in the first island chain.

Read more »

Iran-Usa, la minaccia di Teheran agli Usa dopo l’attacco: ultime news di oggiRubio: 'Hormuz deve essere aperto, in un modo o nell'altro'

Read more »

Trump e la visita medica, come sta il presidente UsaLa Casa Bianca fa muro e sostiene che il presidente Usa è in gran forma. I critici e diversi medici, al contrario, sollevano interrogativi

Read more »