Taiwan rafforza controllo acque marittime per contrastare pressioni Cina

Kuan Bi-ling annuncia il rafforzamento della Guardia Costiera taiwanese per monitorare le proprie acque e difendersi dalle pressioni della Cina nella zona grigia.

TAINAN, Taiwan, 2 novembre - La ministra responsabile della Guardia Costiera taiwanese ha dichiarato che l'isola deve mantenere il pieno controllo delle proprie informazioni marittime e condurre le proprie ricerche oceanografiche in modo autonomo. Questa posizione è stata espressa durante un intervento pubblico di lunedì, sottolineando come la protezione delle acque circostanti sia cruciale per il destino dell'isola. La decisione nasce in risposta all'aumentata pressione esercitata da Pechino nelle aree marittime vicine a Taiwan.

Minacce nella Zona Grigia della Cina

Taiwan ha denunciato una campagna intensificata di vessazioni condotta dalla Cina per affermare le proprie rivendicazioni di sovranità e giurisdizione sulle acque vicine all'isola. Queste azioni avvengono attraverso l'utilizzo congiunto di unità della Guardia Costiera e navi da ricerca scientifica cinesi. Pechino non riconosce alcuna rivendicazione di sovranità da parte del governo democraticamente eletto di Taiwan. Le attività cinesi rientrano in quella che viene definita una strategia della zona grigia, progettata per logorare le difese taiwanesi senza raggiungere uno scontro armato diretto.

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Rilevananza Strategica delle Rotte Marittime

Kuan Bi-ling, a capo del Consiglio per gli Affari Oceanici di Taiwan che gestisce la Guardia Costiera, ha parlato durante un forum sui droni marini tenutosi nella città meridionale di Tainan. Ha sottolineato che le risorse energetiche, le materie prime e il trasporto di rifornimenti per l'isola dipendono interamente dall'oceano. Inoltre, Taiwan si trova su una delle rotte di navigazione più importanti a livello globale per la catena di approvvigionamento. La protezione di queste acque marine, quindi, non riguarda solo la vita quotidiana dei cittadini taiwanesi, ma ha implicazioni dirette anche sullo sviluppo economico mondiale.

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Necessità di Maggiore Intelligence e Tecnologie

Per contrastare efficacemente le minacce derivanti dalle attività cinesi, la Guardia Costiera taiwanese ha dichiarato la necessità di dispiegare maggiori equipaggiamenti e di acquisire informazioni di intelligence più complete. Questo permetterà di individuare le minacce con maggiore anticipo e di rispondere in modo più efficace. Kuan ha ribadito la convinzione che le acque di Taiwan debbano essere monitorate esclusivamente da forze taiwanesi e che il controllo delle informazioni marittime sia fondamentale per la sicurezza nazionale. Non si tollereranno ulteriori intrusioni non autorizzate nelle acque territoriali o nelle zone economiche esclusive dell'isola.

Contesto Geopolitico e Dichiarazioni Cinesi

Il governo di Taiwan sostiene fermamente che la Cina non abbia alcuna giurisdizione sulle sue acque. L'isola accusa Pechino di violare il diritto internazionale cercando di imporre le proprie presunte rivendicazioni attraverso pattugliamenti aggressivi e messaggi radio molesti ai mercantili nelle acque non sotto controllo cinese. Sabato, la Cina ha annunciato l'invio di un'altra pattuglia della Guardia Costiera nelle acque al largo della costa orientale di Taiwan. Anche Taiwan ha segnalato diversi episodi quest'anno in cui navi da ricerca cinesi navigavano troppo vicino all'isola. Pechino non ha mai escluso l'uso della forza per riunificare l'isola, pur dichiarando di preferire la riunificazione pacifica.