Taiwan segnala a Meta quasi 2.700 account falsi legati a Pechino per influenzare le elezioni del 28 novembre. Meta rimuove le profili falsi. Analisi dettagliata.

Taiwan ha ufficialmente segnalato a Meta quasi 2.700 account sui social media che i funzionari governativi identificano come parte di una campagna coordinata di guerra dell'informazione lanciata dalla Cina. Questa azione intrapresa dalle autorità taiwanesi mira a neutralizzare gli sforzi di Pechino per influenzare le elezioni locali previste per il 28 novembre, un appuntamento cruciale per il futuro politico dell'isola. I profili segnalati sono stati individuati principalmente sulla piattaforma Threads, gestita da Meta, dove sono emersi sospetti di operazioni di influenza sistematica nelle settimane immediatamente precedenti il voto.

Dettagli tecnici e origine dei profili falsi

I funzionari governativi e i rapporti interni esaminati da Reuters indicano che la stragrande maggioranza di questi account è stata creata in lotti durante gli ultimi quattro mesi. La natura batch di queste registrazioni suggerisce l'uso di bot o automazioni per massimizzare la presenza online con risorse limitate. Un rapporto governativo dettagliato ha rivelato che, tra i 2.400 account su Threads inizialmente identificati, il 74% indicava la Cina come propria posizione geografica, mentre circa il 25% non divulgava alcuna localizzazione. Solo l'1% degli account sospetti risultava collegato alla Russia, confermando la priorità operativa attribuita all'area geografica cinese nelle operazioni di disinformazione.

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La struttura di questi profili falsi ha mostrato segni inequivocabili di coordinamento centralizzato. Le indagini hanno identificato 27 cluster distinti che condividevano nomi cinesi simili associati a diversi identificativi numerici, una tecnica nota per semplificare la gestione e l'anonimato degli operatori. Gli account sono stati attivati quasi esclusivamente nel recente passato, un dettaglio temporale che i analisti di sicurezza collegano direttamente all'avvicinarsi delle votazioni per il Consiglio dei sindaci e dei capi delle contee, eventi che funzionano da termometro per il sostegno al Partito Democratico Progressista.

Posizioni delle parti e reazione di Meta

Meta ha confermato di aver rimosso gli account segnalati dalle autorità taiwanesi, aggiungendo che molte delle profili false erano già state disattivate dai suoi sistemi automatici di rilevamento. Un portavoce dell'azienda ha precisato che nessun account di questo tipo, definito come "falso account a bassa qualità", aveva pubblicato contenuti relativi alle elezioni e che la maggior parte di essi non possedeva follower. La società ha reiteratedo il proprio impegno a contrastare le violazioni delle proprie policy, dichiarando di continuare a prendere azioni decisive contro le reti coordinate che minano l'integrità delle piattaforme digitali in tutto il mondo.

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Il Dipartimento per gli Affari di Taiwan della Cina non ha risposto alle richieste di commento per questa inchiesta, mantenendo una posizione di silenzio ufficiale. Pechino ha storicamente respinto con fermezza le accuse di interferenza nelle elezioni taiwanesi, rifiutando il riconoscimento della sovranità democratica sull'isola. I funzionari di sicurezza taiwanesi, che hanno parlato a condizione di anonimato per la sensibilità della questione, hanno descritto l'attività come parte di un modello più ampio di disinformazione. L'obiettivo dichiarato non è necessariamente chiedere il supporto per candidati specifici, ma piuttosto seminare discordia e sfiducia nella democrazia stessa.

Impatto reale e strategie di disinformazione

La strategia operativa descritta dai funzionari mira a logorare il corpo elettorale spingendo verso l'apatia e la divisione sociale. Gli operatori iniziano spesso a costruire credibilità fingendo di essere utenti taiwanesi ordinari, condividendo contenuti leggeri come l'astrologia o la fortuna. Successivamente, cambiano gradualmente narrativa per criticare il governo e attaccare i candidati, fino a esprimere delusione verso il partito al governo. Questa evoluzione mirata ha lo scopo finale di convincere gli elettori a non partecipare alle votazioni, indebolendo così la legittimità del processo democratico in corso.

Un aspetto particolarmente preoccupante segnalato a Meta riguarda la distribuzione di contenuti generati artificialmente. Circa 260 account hanno diffuso oltre 2.150 video creati con l'intelligenza artificiale, parte integrante della campagna cinese. Questi video hanno attratto 2,35 milioni di interazioni, tra commenti e condivisioni, dimostrando un potenziale virale significativo. La maggior parte dei contenuti targeting politico verteva sui politici e sulle politiche del Partito Democratico Progressista, inclusi attacchi personali contro figure di spicco come Puma Shen.

Prossimi step e contesto politico attuale

Le elezioni del 28 novembre rappresentano un barometro fondamentale per il sostegno al Presidente Lai Ching-te e al suo partito prima delle elezioni presidenziali previste per l'inizio del 2028. La Cina considera il Partito Democratico Progressista una forza separatista e si rifiuta di impegnarsi in un dialogo diretto con Taipei. Un funzionario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha dichiarato che Taipei continuerà a collaborare con alleati internazionali e piattaforme responsabili per garantire che le elezioni non siano compromesse da forze straniere, sottolineando la priorità della difesa digitale.

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Puma Shen, candidato di alto profilo del Partito Democratico Progressista per la carica di sindaco di Taipei, è stato oggetto specifico di questi attacchi mediatici. I video generati dall'intelligenza artificiale lo accusavano di bullismo durante il periodo scolastico, una denuncia che Shen ha categoricamente negato. La campagna di disinformazione ha dunque avuto un impatto diretto sulla narrazione elettorale locale, cercando di screditare i candidati principali attraverso narrative falsificate. L'azione combinata di segnalazione governativa e rimozione da parte di Meta rappresenta l'ultima difesa disponibile per preservare l'integrità del processo democratico taiwanese in questo momento critico.