L'esercito di Taiwan ha condotto un'esercitazione militare di grande portata martedì, simulando la distruzione di una forza di invasione cinese. L'esercitazione ha avuto luogo sulla costa occidentale di Taiwan, dove sono state utilizzate nuove armi e tecniche di addestramento per creare uno scenario di combattimento più realistico.

L'esercito di Taiwan ha condotto un' esercitazione militare di grande portata martedì, simulando la distruzione di una forza di invasione cinese. L'esercitazione ha avuto luogo sulla costa occidentale di Taiwan , dove sono state utilizzate nuove armi e tecniche di addestramento per creare uno scenario di combattimento più realistico.

L'esercito cinese ha operato quotidianamente intorno all'isola, e Taiwan ha rafforzato la sua difesa, aggiungendo nuove armi e migliorando le sue capacità di addestramento. Il governo di Taiwan ha rifiutato le pretese di sovranità della Cina, affermando che solo il popolo di Taiwan può decidere il proprio futuro. L'esercitazione ha utilizzato sistemi di lancio di razzi Thunderbolt-2000, howitzer Paladin e missili anticarro per creare una 'zona di eliminazione' e fermare un assalto anfibio.

Il comandante dell'artiglieria Ong Yih-ming ha dichiarato che l'esercitazione è stata più difficile per le truppe a causa della scarsa preparazione e della necessità di agire in condizioni di combattimento realistiche. Taiwan sta modernizzando le sue forze armate e migliorando le sue capacità di addestramento per affrontare la minaccia cinese. L'esercitazione ha dimostrato la determinazione di Taiwan a difendere la sua sovranità e la sua indipendenza





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