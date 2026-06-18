Taiwan spera in rapida approvazione del pacchetto di armi USA

Il Presidente Lai Ching-te dichiara che Taiwan deve rafforzare le proprie difese e che la sua scelta di non sottomettersi al Partito Comunista Cinese non è una provocazione. Esprime fiducia nell'impegno di sicurezza degli USA nonostante le incertezze di Trump.

Il Presidente di Taiwan , Lai Ching-te, ha espresso la speranza che il nuovo pacchetto di vendita di armi dagli Stati Uniti possa ricevere l'approvazione a breve termine.

Parla durante la cerimonia di apertura della fiera annuale Computex a Taipei, il 2 giugno 2026. REUTERS/Tsai Hsin-Han. Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani.

Il Presidente ha sottolineato che la salvaguardia della sicurezza nazionale di Taiwan e il rifiuto del dominio del Partito Comunista Cinese non dovrebbero essere interpretati come un atto di provocazione verso Pechino. Ha ribadito l'importanza di rafforzare le capacità di difesa dell'isola senza rallentare il ritmo.

Riguardo alle relazioni con gli Stati Uniti, ha confermato che l'impegno per la sicurezza di Taipei non è cambiato, nonostante le recenti dichiarazioni del Presidente Trump, che ha definito le vendite di armi a Taiwan una "ottima carta da giocare nei negoziati" con la Cina. Lai ha inoltre ribadito la disponibilità a colloqui con la Cina basati su parità e rispetto, affermando che solo il popolo taiwanese può decidere il proprio futuro.

La posizione di Taiwan rimane ferma sulla difesa della sua democrazia e del suo stile di vita libero, rifiutando qualsiasi pressione per l'unificazione sotto la governance di Pechino





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