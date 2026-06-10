Taiwan testa l'HIMARS sulla costa occidentale: esercitazione simula attacco a forze cinesi e dimostra tattica "spara e scappa"

L'esercito di Taiwan ha effettuato un test di fuoco con il sistema missilistico mobile HIMARS sulla costa occidentale dell'isola, simulando un attacco contro una forza invasiva cinese. L'esercitazione ha dimostrato la capacità di "spara e scappa" per evitare contrattacchi, rafforzando la dottrina della difesa asimmetrica che punta a trasformare Taiwan in un "porcospino" difficile da sconfiggere. Il sistema, con gittata di 300 km, potrebbe colpire obiettivi nella provincia cinese del Fujian.

L'esercito di Taiwan ha condotto mercoledì un test di fuoco del suo nuovo sistema missilistico mobile HIMARS , un'arma di precisione prodotta da Lockheed Martin e ampiamente utilizzata dall'Ucraina nel conflitto contro la Russia.

L'esercitazione, svolta a Taichung sulla costa occidentale dell'isola, ha simulato un attacco a una forza cinese invasore e ha dimostrato la tattica del "spara e scappa", ritirandosi dopo il lancio per evitare di essere individuati dai radar nemici, migliorando così significativamente la sopravvivenza sul campo di battaglia. Secondo le autorità militari, si tratta della prima volta che l'HIMARS viene testato sulla costa occidentale di Taiwan, dopo un precedente test l'anno scorso sulla costa orientale.

La scelta della zona occidentale non è casuale: le spiagge e le distese di fango di questa fascia costiera, che si affaccia direttamente sulla Cina attraverso lo Stretto di Taiwan, sono considerate il punto più vulnerabile e il probabile obiettivo di un eventuale sbarco cinese in caso di invasione. L'addestramento ha visto il coinvolgimento di un'unità specializzata, il cui comandante, Ko Ming-pin, ha dichiarato che il sistema ha dimostrato solide capacità operative e ha completato con successo la missione.

L'HIMARS, con una gittata di circa 300 chilometri, rappresenta un elemento chiave nella strategia di difesa asimmetrica di Taiwan, che punta a trasformare l'isola in un "porcospino" difficile da sconfiggere grazie a armi mobili e capaci di colpire in profondità. La sua capacità di colpire obiettivi nella provincia cinese del Fujian, dall'altra parte dello stretto, costituisce un deterrente significativo contro le forze di Pechino.

L'arma viene integrata con i lanciatori nazionali Thunderbolt-2000, creando una rete capace di intercettare le unità cinesi mentre tentano di avvicinarsi o di sbarcare. Il test si inserisce in un contesto di crescente tensione nello Stretto di Taiwan: la Cina, che considera l'isola una propria provincia, non ha mai rinunciato all'uso della forza per riunificarla sotto il proprio controllo e mantiene una pressante attività militare intorno a Taiwan, con aerei e navi che operano quasi quotidianamente a ridosso della zona di identificazione aerea.

Taiwan, dal canto suo, respinge qualsiasi rivendicazione di sovranità cinese, sostenendo che solo i suoi 23 milioni di abitanti possono decidere il proprio futuro. Il governo di Taipei sta accelerando il programma di modernizzazione delle forze armate, puntando su sistemi d'arma mobili, precisi e di facile occultamento per contrastare il superior numero delle truppe cinesi.

L'HIMARS, in particolare, offre flessibilità operativa e la capacità di spostarsi rapidamente dopo ogni lancio, rendendo più difficile la sua individuazione e distruzione da parte dell'artiglieria avversaria. L'esercitazione di mercoledì è quindi un segnale chiaro sia verso Pechino, sia verso Washington, che, pur non avendo relazioni diplomatiche formali con Taipei, rimane il principale fornitore di armi a Taiwan.

La difesa asimmetrica, con sistemi come l'HIMARS, è vista dal Pentagono come la strategia più efficace per consentire a Taiwan di resistere a un'ipotetica invasione fino all'eventuale arrivo di aiuti americani. L'importanza di questa dottrina è cresciuta dopo l'invasione russa dell'Ucraina, dove le forze di Kiev hanno utilizzato gli HIMARS per colpire in profondità le linee logistiche e i depositi di rifornimenti russi, dimostrando il potenziale di tali sistemi nel contrastare eserciti più grandi.

Per Taiwan, replicare questo modello significa prepararsi a una guerra di logoramento, in cui la capacità di sopravvivere ai primi colpi e di colpire obiettivi di valore è cruciale. Il test sulla costa occidentale è anche un messaggio politico: mostra al mondo che Taiwan sta attivamente preparando la propria difesa, senza dipendere esclusivamente dalla protezione statunitense, e che le sue forze armate sono in grado di gestire operazioni complesse sul proprio territorio





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