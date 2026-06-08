Taiwan tra investimenti AI e tensione con la Cina: il Computex 2026

La fiera Computex di Taipei evidenzia il ruolo cruciale di Taiwan nella supply chain dell'AI, mentre aumentano le tensioni militari con la Cina nel Mar Cinese Meridionale.

L'edizione 2026 del Computex , la fiera tecnologica più importante di Taiwan , si è conclusa con un equilibrio precario tra entusiasmo per l'intelligenza artificiale e tensioni geopolitiche.

Mentre colossi come Nvidia, Intel e SK Group celebravano Taiwan come hub cruciale per la supply chain globale, nel Mar Cinese Meridionale la guardia costiera taiwanese si è confrontata con navi cinesi.

'La pace nello Stretto di Taiwan è vitale per la stabilità dell'economia globale e per l'ancora di salvezza dell'industria tecnologica', ha trasmesso la guardia costiera come avvertimento a un'imbarcazione cinese vicino alle isole Pratas. L'evento, che ha attirato dirigenti da tutto il mondo, ha messo in luce la doppia faccia di Taiwan: da un lato, il suo ruolo insostituibile nella produzione di chip e server per l'AI; dall'altro, la crescente pressione militare cinese, con 79 aerei da guerra segnalati dal ministero della difesa taiwanese durante i quattro giorni della fiera.

Gli investimenti annunciati sono da capogiro. Nvidia ha dichiarato l'intenzione di spendere circa 150 miliardi di dollari all'anno a Taiwan, rispetto ai 10-15 miliardi di cinque anni fa. AMD ha investito oltre 10 miliardi nell'industria AI taiwanese. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha sottolineato l'importanza della diversificazione della supply chain, ma ha riconosciuto che 'Taiwan è incredibile nella produzione, specialmente nella produzione tecnologica.

È l'epicentro dell'ecosistema'. Tuttavia, esperti come David Feith dell'Hudson Institute avvertono che 'c'è una minaccia alla sicurezza enorme, che promana da Pechino', riferendosi al rischio che un'invasione cinese possa interrompere la catena di approvvigionamento globale dell'AI. Il presidente taiwanese Lai Ching-te, nel discorso di apertura, è stato diretto: 'Il governo salvaguarderà fermamente la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan e si impegna a mantenere lo status quo.

Questa è una politica nazionale incrollabile, nonché l'impegno più responsabile di Taiwan verso la catena di approvvigionamento tecnologica globale'. Lai ha anche promosso i droni come pilastro della modernizzazione militare. Palmer Luckey, fondatore di Anduril Industries, ha visitato la fiera e ha notato che circa 30 aziende taiwanesi fanno parte della sua supply chain.

'Ci sono cose in questo mondo che esistono solo perché Taiwan è leader nella tecnologia, e non è qualcosa che voglio vedere scomparire', ha dichiarato. La tensione tra prosperità economica e rischio geopolitico resta il tema dominante per l'isola, mentre il mondo osserva se la deterrenza riuscirà a mantenere l'equilibrio





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