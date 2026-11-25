Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha condannato l'attacco ucraino in acque libiche. Roma chiede a Kiev di non espandere il conflitto e rispetta la sovranità di Tripoli.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha chiarito pubblicamente la posizione di Roma riguardo all'ultima operazione militare ucraina. Durante un'intervista concessa al Corriere della Sera mercoledì 25 novembre, Tajani ha dichiarato che l'Italia considera l'attacco delle navi russe nelle acque libiche un errore grave.

Violazione della Sovranità Libica

L'Italia ha ufficialmente comunicato a Kiev che attaccare le navi russe in territorio libico non è stato corretto. Tajani ha sottolineato che l'operazione ha violato la sovranità nazionale della Libia, creando preoccupazioni diplomatiche immediate per il governo italiano. Il ministro ha espresso la sua contrarietà alla scelta di operare in acque che non appartengono ai belligeranti diretti.

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Roma ha ricevuto zero preavvisi da Kiev riguardo a queste operazioni specifiche. Tajani ha affermato esplicitamente che l'Italia era assolutamente all'oscuro delle intenzioni di Kyiv di colpire obiettivi all'interno delle acque territoriali libiche. Questa mancanza di comunicazione ha colpito anche la possibilità di intervenire preventivamente per proteggere l'integrità territoriale di Tripoli.

Reazioni dei partiti di coalizione

La posizione italiana non riflette solo il parere del singolo ministro, ma coinvolge l'intera struttura di governo. Tajani ha annunciato di aver telefonato al suo omologo ucraino, Andrii Sybiha, per esprimere le sue gravi preoccupazioni. Durante la conversazione, ha ribadito l'importanza che l'Italia attribuisce alla sovranità della Libia e alla stabilità della regione nordafricana.

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Anche la Lega, partito di coalizione guidato da Matteo Salvini, ha condannato l'attacco definendolo inaccettabile. La Lega ha avvertito che questa azione rischia di destabilizzare ulteriormente il paese nordafricano. La reazione della Lega mostra una divergenza rispetto al sostegno incondizionato fornito da altri membri della coalizione di governo.

Contesto geopolitico e Alleanze

L'Italia rimane un sostenitore dell'Ucraina dall'invasione russa del 2022. Roma ha fornito aiuti militari e sostenuto le sanzioni europee contro Mosca. Tuttavia, il governo di Giorgia Meloni ha inviato segnali contrastanti sulle strategie da adottare. Il partito di Meloni sostiene fermamente Kiev, mentre la Lega critica le forniture militari continue.

Tajani ha cercato di bilanciare questi due approcci politici all'interno del governo. Ha dichiarato che Roma continuerà a sostenere la sovranità di Kyiv, mantenendo una posizione strategica di alleanza. Allo stesso tempo, il ministro ha avvertito che l'Italia cercherà di impedire che il conflitto si espanda a nuove aree geografiche.

Prospettive future per il conflitto

L'Ucraina ha giustificato l'attacco con droni marittimi come un legittimo atto di autodifesa. Kyiv ha attaccato una corvetta della marina russa e una nave da carico nel weekend. Questa giustificazione contrasta con la visione italiana del rispetto delle frontiere internazionali.

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La diplomazia italiana ora punta a prevenire un'escalation regionale. Tajani ha confermato che l'Italia resterà dalla parte dell'Ucraina per la sua scelta strategica. Allo stesso tempo, il messaggio a Kiev è chiaro: non estendere la guerra in nuovi teatri come la Libia è una condizione necessaria.