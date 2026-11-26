Il ministro Tajani conferma la morte di due tecnici italiani in Kuwait per drone. Teheran pronta commissione congiunta. Assistenza massiccia ai familiari.

Il Ministero degli Affari Esteri italiano ha confermato che due cittadini italiani sono deceduti a causa dell'impatto di un drone nel territorio del Kuwait. Le vittime sono state identificate come i tecnici Emanuele Lo Russo e Antonio Saccoccio, impiegati presso la multinazionale difesa Rheinmetall. I due specialisti avevano rispettivamente 36 e 65 anni di età, e la loro morte ha scatenato un'indagine diplomatica immediata per stabilire le circostanze esatte dell'attentato.

Diplomazia e Risposta di Teheran

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito di aver effettuato chiamate immediate con i suoi omologhi internazionali per gestire la crisi. In particolare, il titolare della Farnesina ha dichiarato di aver parlato con il ministro degli Esteri iraniano, il quale ha espresso la disponibilità a collaborare pienamente nelle indagini. Teheran ha annunciato che è pronta a partecipare attivamente a una commissione di inchiesta congiunta con le autorità italiane e kuwaitiane.

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Questa decisione di Teheran mira a chiarire chi sia effettivamente responsabile del lancio del mezzo aereo non pilota che ha provocato la tragedia. L'Iran ha contestualmente smentito qualsiasi coinvolgimento diretto nelle accuse, ma ha mantenuto aperta la porta al dialogo multilaterale. Il ministro Tajani ha sottolineato che l'obiettivo principale è determinare con certezza giuridica e fattuale la provenienza dell'attacco, che potrebbe essere stato eseguito da milizie proxy operanti nella regione.

Ruolo del Kuwait e Assistenza alle Famiglie

Oltre ai contatti con Teheran, il ministro Tajani ha illustrato di aver sentito anche il ministro degli Esteri del Kuwait, il Paese dove si è verificato l'incidente mortale. La posizione del governo kuwaitiano è fondamentale per garantire la sicurezza dei residenti stranieri e per fornire supporto logistico nelle fasi cruciali del post-attacco. Le autorità locali stanno collaborando attivamente con gli investigatori italiani per ricostruire la catena degli eventi.

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Un aspetto centrale della reazione di Palazzo Chigi è la garanzia di massima assistenza fornita alle famiglie delle vittime. Il ministro ha enfatizzato che lo Stato italiano sta operando con celerità per garantire il rimpatrio dei corpi dei due concittadini defunti. L'obiettivo è permettere alle famiglie di Lo Russo e Saccoccio di riavere i propri cari in tempi brevissimi, affrontando la burocrazia consolare con priorità assoluta in questo momento di profondo dolore e shock nazionale.

Impatto e Prossimi Passi Diplomatici

La vicenda ha riaccendido l'attenzione sulle insicurezze che caratterizzano le aree del Golfo Persico, dove operatori tecnici occidentali e italiani operano spesso in zone ad alto rischio. La presenza di Rheinmetall, azienda chiave nel settore aerospaziale e della difesa, rende l'evento particolarmente sensibile sul piano geopolitico e commerciale. Le indagini in corso mirano a escludere o confermare il ruolo di attori non statali nella regione.

I prossimi passi prevedono un coordinamento stretto tra le ambasciate coinvolte e le forze dell'ordine locali. Si prevede che la commissione di inchiesta congiunta, se attivata, fornirà un quadro dettagliato della dinamica dell'attacco. L'Italia mantiene una posizione ferma nel richiedere giustizia e trasparenza, assicurando che la memoria dei due tecnici italiani sia tutelata attraverso un'indagine rigorosa e completa, senza lasciare spazio a interpretazioni vaghe o a conclusioni affrettate.