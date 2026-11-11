Il segmento di Forza Italia si splitta tra sostenitori di Tajani, Martusciello e schieramenti librali, mentre la base sostiene un' apertura verso alternative politiche

Il partito Forza Italia attraversa una crisi di identità, con la leadership di Antonio Tajani e il segretario regionale di Campania Fulvio Martusciello in evidenza. Le tensioni sono aumentate quando la base del partito ha espresso disaccordo con la scelta di Marco Marsili come nuovo presidente.

La struttura interna di Forza Italia in crisi

Antonio Tajani, la cui posizione di segretario è stata contestata, non è più in grado di fare il federatore né di consolidare l'unione all'interno del partito. Dal momento che molte elezioni tra la destra sovranista e la sinistra radicale non sono più attrattive, i membri che cercano una linea moderata si stanno rivolgendo all'area riformista.

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Fulvio Martusciello, segretario di Regione Campania, è stato eletto dopo il recente congresso del partito. Tuttavia, agli occhi di molti parlamentari, la sua elezione è stata vista come un episodio di "deflagrazione" interna. Alcuni disertori hanno denunciato irregolarità ai probiviri.

Le posizioni degli attori principali

Tajani ha mostrato un atteggiamento di "galleggiamento", mentre Martusciello sembra cercare di stabilire una base più coerente. Il messaggio di Tajani appare più prerogativo che strategico, come evidenziato da critici che descrivono il suo ruolo di segretario come "inerme".

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In Campania e Puglia, la dirigenza ha tentato di mitigare la frattura, ma le accuse di non trasparenza hanno alimentato ulteriori dubbi.

Impatto sulla base e prospettive future

La base del partito, attualmente in uno stato di "tormento", si sente alienata. Alcuni votanti, in particolare i berlusconiani, stanno valutando l'idea di uscire dal Partito e di esplorare opzioni politiche alternative. L'invito alla convocazione di un vero congresso nazionale sembra essere una strada percorribile ma improbabile in questa fase a causa della mancanza di volontà di costruire una squadra alternativa.

Le riflessioni dei cittadini indicano che la perdita di flock dei berlusconiani dalla base di Forza Italia potrebbe spingerli a esplorare nuovi partiti. Il futuro politico al livello nazionale resterebbe incerto e caratterizzato da una domanda di confronto reale e di un nuovo organo decisionale interno.